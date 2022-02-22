"مطارات دبي" للعربية: نتوقع استقبال 55.1 مليون مسافر في 2022

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن مؤسسة مطارات دبي، تتوقع استقبال 55.1 مليون مسافر خلال العام 2022، ما يشكل انتعاشاً بحركة الركاب بنسبة 63% مقارنة مع العام 2019.

وأضاف الجوكر في مقابلة مع العربية، أن التوقعات الأولية تشير إلى أن تصل حركة الركاب عبر مطارات دبي إلى 75.5 مليون مسافر خلال العام المقبل، و85.7 خلال العام 2024.

مادة اعلانية

وأوضح أن ذلك يأتي مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية، مثل تخفيف قيود السفر وتجدد ثقة المسافرين، فضلا عن فتح أسواق رئيسية مثل أستراليا، مشيرا إلى أنه إذا استمر ذلك، فإن هناك طفرة متوقعة تختلف عن الأرقام المذكورة.

وعن حركة السفر خلال الصيف المقبل، أكد الجوكر أن حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي ستستمر بالارتفاع، خاصة مع الإقبال على السفر في موسم العطلات، ومنها عطلة الصيف، متوقعا أن تكون سرعة التعافي من وإلى الوجهات الرئيسية أكبر من وجهات الترانزيت، لكن لفت إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة الترانزيت مع فتح المزيد من البلدان تدريجيا، وتجدد ثقة المسافرين.

وتوقع الجوكر انتعاشا قوياً خلال الصيف لبيلغ متوسط حركة الركاب الشهرية 5.3 ملايين مسافر خلال النصف الثاني من العام 2022 وتحديدا في شهري يوليو وديسمبر مع نسبة تعافي تتراوح بين 65% و78% مقارنة بمؤشرات ما قبل الجائحة.

كما توقع الجوكر زياد حركة الطيران مع استضافة قطر لكأس العالم، لاسيما خلال نوفمبر وديسمبر 2022، مبينا أنه من المتوقع أن يستخدم (خط دبي - الدوحة) 100 إلى 200 ألف مسافر، وبالإجمالي نتوقع 11.5 مليون مسافر خلال تلك الفترة.