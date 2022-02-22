.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"مطارات دبي" للعربية: نتوقع استقبال 55.1 مليون مسافر في 2022

  • الخط
دبي

"مطارات دبي" للعربية: نتوقع استقبال 55.1 مليون مسافر في 2022

توقعت انتعاشاً قويا خلال الصيف مع تعافٍ بنسبة 78% مقارنة بمؤشرات ما قبل الجائحة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن مؤسسة مطارات دبي، تتوقع استقبال 55.1 مليون مسافر خلال العام 2022، ما يشكل انتعاشاً بحركة الركاب بنسبة 63% مقارنة مع العام 2019.

وأضاف الجوكر في مقابلة مع العربية، أن التوقعات الأولية تشير إلى أن تصل حركة الركاب عبر مطارات دبي إلى 75.5 مليون مسافر خلال العام المقبل، و85.7 خلال العام 2024.

وأوضح أن ذلك يأتي مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية، مثل تخفيف قيود السفر وتجدد ثقة المسافرين، فضلا عن فتح أسواق رئيسية مثل أستراليا، مشيرا إلى أنه إذا استمر ذلك، فإن هناك طفرة متوقعة تختلف عن الأرقام المذكورة.

إدراج الأسر ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين على المصريين بالخارج اقتصاد اقتصاد مصر إدراج الأسر ضمن الفئات المستفيدة من وثيقة التأمين على المصريين بالخارج

وعن حركة السفر خلال الصيف المقبل، أكد الجوكر أن حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي ستستمر بالارتفاع، خاصة مع الإقبال على السفر في موسم العطلات، ومنها عطلة الصيف، متوقعا أن تكون سرعة التعافي من وإلى الوجهات الرئيسية أكبر من وجهات الترانزيت، لكن لفت إلى أن هناك توقعات بزيادة حركة الترانزيت مع فتح المزيد من البلدان تدريجيا، وتجدد ثقة المسافرين.

وتوقع الجوكر انتعاشا قوياً خلال الصيف لبيلغ متوسط حركة الركاب الشهرية 5.3 ملايين مسافر خلال النصف الثاني من العام 2022 وتحديدا في شهري يوليو وديسمبر مع نسبة تعافي تتراوح بين 65% و78% مقارنة بمؤشرات ما قبل الجائحة.

كما توقع الجوكر زياد حركة الطيران مع استضافة قطر لكأس العالم، لاسيما خلال نوفمبر وديسمبر 2022، مبينا أنه من المتوقع أن يستخدم (خط دبي - الدوحة) 100 إلى 200 ألف مسافر، وبالإجمالي نتوقع 11.5 مليون مسافر خلال تلك الفترة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي لهذه الأسباب تسعى موسكو للحصول على حمض زعماء العالم النووي
اكتشف المزيد