هل تطال العقوبات حظر النفط الروسي؟.. هذا السيناريو متوقع

قال مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة أنس الحجي، إن أساسيات السوق الحالية لا تدعم 100 دولار للبرميل.

وذكر الحجي في مقابلة مع "العربية"، أن التوترات الجيوسياسية هي السبب الرئيس وراء هذه الارتفاعات في الأسبوعين الماضيين.

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وأفاد بأن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب العقوبات المحتملة من أوروبا والولايات المتحدة على روسيا.

وأشار الحجي إلى أن العقوبات حتى الآن لا تؤثر على قطاع النفط لاسيما وأن الولايات المتحدة تستورد كميات لا بأس بها من منتجات النفط الروسية، وما زالت تفعل ذلك حتى اليوم.

وكشف أن صناعة الصلب الأميركية تعتمد اعتمادا كبيرا على روسيا الآن، لافتا إلى أن "إدارة بايدن في وضع حرج جدا لأنها إذا قامت بفرض عقوبات صارمة فإنها ستضر الاقتصاد الأميركي بشكل كبير".

وتوقع أن أي عقوبات محتملة ستكون على أشخاص أو على الإقليمين اللذين أعلنا الانفصال عن أوكرانيا، مضيفا أن هذه العقوبات لن تؤثر على الإمدادات بسبب اعتماد الغرب الشديد على روسيا.

وقال الحجي، إن كل الدول التي لا تستطيع زيادة الإنتاج تدعم دائما فكرة عدم زيادة الإنتاج لأن الدول التي لديها فائض هي التي ستستفيد فقط.

وأضاف أن "أوبك والدول الفعالة فيها ترى أنه ليس هناك مشكلة في المعروض والارتفاع الكبير سببه عوامل جيوسياسية لا علاقة للمنظمة بها".

ولفت إلى أن زيادة في الإنتاج من قبل دول الخليج يجب أن تتم بالتنسيق مع روسيا.

وبالنسبة لإيران، رجح الحجي أنه "إذا تم رفع العقوبات عن إيران فلن يتغير الوضع في السوق على الإطلاق، وسيكون هناك بعض التحركات المضاربية في السوق لمدة يومين أو 3 أيام فقط".

وأضاف أن كل النفط الإيراني موجود في السوق، ولا تستطيع إيران زيادة الإنتاج مباشرة.

وتوقع أن تلجأ الحكومة الإيرانية لتخزين النفط قبل الإعلان عن الاتفاق بأيام في محاولة لإظهار المنافع للشعب الإيراني من أنها زادت الصادرات وأنها تستطيع زيادة الإنتاج، مضيفا: "إيران لا تستطيع زيادة الإنتاج بسرعة والأمر يحتاج إلى عدة أشهر".