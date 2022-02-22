"ماسك" يراقب الرقيب.. محاميه طلب تفتيش منظم البورصات الأميركية

اتهم محامي إيلون ماسك لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في رسالة إلى القاضي بتسريب تفاصيل تحقيقاتها، وهي آخر معركة مستمرة بين الوكالة التنظيمية وأغنى شخص في العالم.

وتوصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى تسويات مع شركة تسلا، ورئيسها التنفيذي في سبتمبر 2018 بعد رفع دعوى قضائية ضد ماسك بسبب تغريداته المشهورة "بتمويل مضمون" والتي ادعى فيها أنه يحظى بدعم المستثمرين لتحويل تسلا إلى شركة خاصة مغلقة، عبر الاستحواذ على الأسهم بسعر 420 دولاراً.

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت تسلا في ملف تنظيمي أن الوكالة سعت للحصول على معلومات حول عمليات حوكمة الشركة والامتثال للتسويات في 16 نوفمبر. وادعى مستشار ماسك، أليكس سبيرو، في خطاب الأسبوع الماضي أن لجنة الأوراق المالية والبورصات كانت تستهدف ماسك وتتربص به، لأن الرئيس التنفيذي هو "منتقد صريح للحكومة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال سبيرو في رسالة جديدة يوم الاثنين: "بعد أن قدمت خطاباً مؤرخاً في 17 فبراير 2022 إلى هذه المحكمة بشأن سلوك اللجنة، رد عضو واحد على الأقل من موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات بتسريب معلومات معينة بشأن تحقيقها". "هذا التسريب هو رمز للسلوك الانتقامي غير اللائق الذي تسبب في رسالتي: لجنة الأوراق المالية والبورصات تنتقم من ماسك وتسلا، دون الرد على قيود المبدأ أو القانون في القيام بذلك".

وأضاف سبيرو أنه في رسالة منفصلة، طلب من موظفين محددين في لجنة الأوراق المالية والبورصات، الاحتفاظ بسجلاتهم وأجهزتهم، وأبلغ مكتب المفتش العام التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات بهذا الأمر.

كما زعم ماسك أن لجنة الأوراق المالية والبورصات أخفقت في دفع 40 مليون دولار لمساهمي تسلا، جمعتها الوكالة في تسويات 2018 على تغريداته. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الأمر استغرق وقتاً لتطوير خطة نظراً لتعقيد التوزيع.