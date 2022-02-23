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هيئة السوق السعودية لـ"العربية": نتوقع أن تفوق الإدراجات في 2022 الرقم القياسي

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سوق السعودية

هيئة السوق السعودية لـ"العربية": نتوقع أن تفوق الإدراجات في 2022 الرقم القياسي

"لدى الهيئة حاليا 70 ملفا للطرح في السوق المالية سواء في السوق الرئيسية أو سوق نمو"

دبي - العربية.نت

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توقع رئيس هيئة سوق المال السعودية، محمد القويز، أن يفوق عدد الإدراجات الجديدة هذا العام الرقم القياسي المسجل في العام الماضي، أي 21 إدراجا جديدا، مشيرا إلى أن هذا الرقم شكل أكبر عدد من الإدراجات منذ تأسيس السوق المالية السعودية.

وقال في لقاء مع "العربية"، إن لدى الهيئة حاليا 70 ملفاً للطرح في السوق المالية سواء في السوق الرئيسية أو سوق نمو، لافتا إلى أنه "إذا ما استمرت ظروف السيولة والسوق كما هي، فإن عدد الإدراجات في عام 2022 سيكون أعلى من الأرقام التي حققت في العام الماضي".

من ناحية أخرى، لفت القويز إلى أن إقبال المستثمرين على الصناديق العقارية مستمر بعد أن وصلت قيمتها إلى 142 مليار ريال بنهاية العام 2021، مؤكدا أن الصناديق العقارية رافد مهم للقطاع العقاري.

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وأوضح على هامش منتدى مستقبل العقار في الرياض أن قيمة صناديق الريت تحديدا وصلت بنهاية العام 2021 إلى 22 مليار ريال من حجم الصناديق العقارية.

وأضاف القويز أن العنصر الأهم في تلك الصناديق هو زيادة عدد المستثمرين، حيث نجد حاليا أن عدد المستثمرين وصل إلى 300 ألف مستثمر مقارنة مع أقل من 9000 مستثمر قبل 5 سنوات، معربا عن أمله في زيادة تلك الاستثمارات أكثر مع القرار الذي اتخذته الهيئة مؤخرا، والمتعلق بالسماح للأجانب بدخول الصناديق المستثمرة في مكة والمدينة، ما سيدعم القطاع ككل.

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