خسر ثلث ثروته.. من هو "جينادي تيمشينكو" صديق بوتين المعاقَب؟

فرضت بريطانيا عقوبات على 3 مليارديرات من حلفاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى جانب خمسة بنوك روسية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمام مجلس العموم إنه سيتم فرض عقوبات فورية على ثلاثة أفراد من أصحاب الثروات الروس، وهم جينادي تيمشينكو، وبوريس روتنبرغ، وإيجور روتنبرغ، الذين وصفهم بأنهم "أصدقاء" الرئيس الروسي.

من هو جينادي تيمشينكو؟

يسيطر تيمشينكو على مجموعة فولغا، وهي شركة مقرها روسيا ولها أعمال تتنوع بين الطاقة والنقل والبناء. ويمثل الجزء الأكبر من ثروته حصة 23.5% من شركة نوفاتيك Novatek المنتجة للغاز، والمدرجة في البورصة، و14.5% من شركة تصنيع الكيماويات Sibur.

وتعد شركة نوفاتيك مسؤولة عن حوالي 10% من إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا، وفقاً للبيانات التي جمعتها "العربية.نت".

تراجع ترتيبه من المرتبة 96 على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، إلى 118، بعدما فقد نحو ثلث ثروته منذ بداية العام، مع ارتفاع التوترات بين روسيا وأوكرانيا، لتهبط ثروته إلى 16 مليار دولار، إذ خسر 6.5 مليار دولار منذ بداية العام.

وإلى جانب كونه مواطناً روسياً، حيث يحتل المرتبة السادسة في قائمة أثرياء روسيا، فهو يحمل أيضاً الجنسية الفنلندية والأرمينية.

وأسس تيمشينكو البالغ من العمر 69 عاماً مجموعته الاستثمارية الخاصة، مجموعة فولغا، كما أنه رئيس مجلس إدارة نادي كونتيننتال للهوكي ورئيس نادي SKA سانت بطرسبرغ للهوكي على الجليد.

كما أنه مساهم رئيسي في "بنك روسيا"، وهو أحد البنوك الخمسة التي صدرت ضدها عقوبات.