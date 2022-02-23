.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس بورصة مصر للعربية: حجم السندات الحكومية المقيدة يتجاوز 2.4 تريليون جنيه 

  • الخط
البورصة المصرية

رئيس بورصة مصر للعربية: حجم السندات الحكومية المقيدة يتجاوز 2.4 تريليون جنيه

محمد فريد: إطلاق المؤشرات الفرعية بالتزامن مع تفعيل شركة التسوية الجديدة من قبل البنك المركزي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إطلاق أربعة مؤشرات فرعية للسندات الحكومية المقيدة، مشيرا إلى أن حجم السندات الحكومية المقيدة يتجاوز 2.4 تريليون جنيه.

وأوضح فريد في مقابلة مع "العربية"، أن المؤشرات الفرعية تتبع المؤشر الرئيسي الذي تم إطلاقه العام الماضي والذي يتابع الأداء الكلي لسندات الخزانة المدرجة في البورصة المصرية.

وأشار إلى أنه يتم قياس الأداء السعري للسند، أو العائد الكلي لهذا المؤشر.

ما هي أسباب هروب السيولة من بورصة مصر؟ قصص اقتصادية البورصة المصرية ما هي أسباب هروب السيولة من بورصة مصر؟

وأفاد فريد بأن المؤشر العام يتضمن 56% من حجم السندات المقيدة في حدود 1.2 تريليون جنيه.

وتابع: "إطلاق المؤشرات الفرعية بالتزامن مع تفعيل شركة التسوية الجديدة من قبل البنك المركزي، سينتج عنه آليات جديدة وعمليات المتداولين في السندات، وبالتالي زيادة كبيرة في تداول السندات".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مفاوضات الاتفاق النووي تمر بلحظات حاسمة.. هل اقتربت من النهاية؟ مفاوضات الاتفاق النووي تمر بلحظات حاسمة.. هل اقتربت من النهاية؟
اكتشف المزيد