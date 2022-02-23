رداً للجميل.. رئيس بنك هندي يتبرع بأكثر من ثلث أسهمه لمساعديه

أهدى الرئيس التنفيذي لبنك IDFC First Bank، ما قيمته 530 ألف دولار من الأسهم التي يمتلكها لمجموعة من مساعدية تضمنت، سائقه، ومدربه، ومساعديه في المنزل والمكتب في لفتة غير عادية للعمل الخيري في الهند.

وأعطى في فايديناثان، 900000 سهم أو 3.7% من حصته في البنك، والتي سيستخدمها المستفيدون لشراء منازل، وفقاً لإفصاح تم إيداعه في البورصة الهندية.

ولم تكن المرة الأولى لفايديناثان، البالغ من العمر 54 عاماً، إذ وصل إجمالي تبرعاته لنحو 38% من أسهمه في البنك منذ يناير 2018، عندما كان رئيساً لبنك صغير يدعى Capital First الذي تم دمجه لاحقاً مع IDFC Bank، ونتج عن الاندماج البنك الحالي المدرج في السوق الهندي IDFC First Bank، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكان من بين التبرعات السابقة لفايديناثات، هدية في عام 2020 لمعلم الرياضيات السابق، الذي أقرضه 500 روبية عندما كان طالباً مفلساً حصل على القبول في المدرسة، ولكن لم يكن لديه المال اللازم للسفر إلى المعهد. وتم بيع 200 ألف سهم أخرى لصالح صندوق رعاية اجتماعية لتمويل أنشطته الاجتماعية.

وارتفعت الأسهم في IDFC First Bank بنحو 5% منذ 18 ديسمبر 2018، عندما تم إنشاء البنك، وتعافى أيضاً من ركود عام 2020 وسط الوباء وأعيد تعيين فايديناثان لفترة أخرى تنتهي في عام 2024.