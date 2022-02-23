فولكس فاغن تعتزم طرح أسهم بورشه للاكتتاب العام لمنافسة تسلا

تستعد شركة فولكس فاغن إيه جي لطرح عام أولي لشركة بورشه، إذ تسعى لإدراج أصولها الأكثر ربحية للمساعدة في تعزيز تقييم الشركة الأم وتمويل الاندفاع نحو السيارات الكهربائية.

بموجب الخطة التي تحمل اسم "Phoenix"، قامت شركة صناعة السيارات وشركة بورشه أوتوموبيل Porsche Automobil Holding SE، الأداة الاستثمارية الرئيسية لعائلة الملياردير بورشه وبيتش Piech، برسم إطار عمل يتنقل بهيكل فولكس فاغن المعقد. إذ يمكن أن يُعرض على المستثمرين حوالي 25% من الأسهم التي لا تمتلك حقوق تصويت في شركة صانع السيارات الرياضية الشهيرة بينما تشتري العائلة حصة أقلية من الأسهم المجمدة، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تقدر القيمة المبدئية لعلامة بورشه بنحو 95 مليار دولار، ما يعكس جزئياً عملية الاستحواذ المضطربة على بورشه منذ أكثر من عقد، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إنتيليجنس".

وتوقعت المصادر، إتمام الاكتتاب العام في النصف الثاني من هذا العام، وقد يشمل توزيعات أرباح خاصة لعائلتي بورشه وبياتش، اللتين تمتلكان 53% من حقوق التصويت في فولكس فاغن.

وتسيطر الأسرة المالكة، في ولاية ساكسونيا الألمانية وقطر معاً على حوالي 90% من حقوق التصويت.

وفي حين أن المستثمرين الخارجيين سيمتلكون فقط الأسهم التي ليس لديها حقوق تصويت، ستحتفظ عائلة بورشه وبيتش بنفوذ بعيد المدى من خلال 25% من الأسهم العادية مع جميع حقوق التصويت بالإضافة إلى سهم واحد، وفقاً لمصادر "بلومبرغ".

كانت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا تضغط منذ سنوات لتبني هيكل مؤسسي أقل مركزية لتصبح أكثر ذكاءً وتصعد التحدي الذي تواجهه مع شركة تسلا، فيما نجحت في إطلاق طرازاتها من السيارات الكهربائية لعلامة بورشه تايكان في مارس من العام الماضي.