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هل تؤثر الأزمة الجيوسياسية على خطط البنوك المركزية لرفع الفائدة؟

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الأسواق العالمية

هل تؤثر الأزمة الجيوسياسية على خطط البنوك المركزية لرفع الفائدة؟

بيم كابيتال: الأسواق شهدت ارتدادا بعد تسعير تداعيات أقل خطورة مما كان متوقعا

دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب لشركة بيم كابيتال، مهند الأعمى، إنه من الصعب التكهن بسير الأحداث الجيوسياسية وتأثير ذلك على الأسواق.

وأكد الأعمي في مقابلة مع "العربية" أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية هو إعادة تسعير الأسواق لتداعيات الأزمة الجيوسياسية على الشق المالي والمصرفي.

وأوضح الأعمي، أن هناك تصورا في الأسواق من أن هذه العقوبات لن يكون لها تداعيات اقتصادية سيئة جدا على الأسواق ككل.

وأشار إلى أن الأسواق شهدت ارتدادا بشكل عام بعد تسعير تداعيات أقل خطورة مما كان متوقعا.

وتابع: "هذه الحالة من التغيرات الجيوسياسية تتأثر بالأحداث المباشرة والتي يمكن أن تتغير في أي لحظة".

وحول تداعيات الأزمة الجيوسياسية على خطط البنوك المركزية لرفع الفائدة، قال الأعمي: "إن هذا الأمر يتم تسعيره كل ساعة حاليا".

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