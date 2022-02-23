اقتصاد مصر
وزير المالية المصري للعربية: التقديرات الجديدة للعجز الكلي ستقل عن 6.7%
معيط: طرح 10 شركات حكومية خلال 2022
توقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن يتجاوز النمو للعام المالي الحالي مستوى 6%، مشيرا إلى أن التقديرات الجديدة للعجز الكلي ستقل عن 6.7%.
وأوضح الوزير في تصريحات لـ"العربية"، أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي جاءت أعلى من كل التقديرات بالنصف الأول للعام المالي 2021-2022 بنسبة 9%.
وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، أفاد الوزير بأن البرنامج يشمل طرح 10 شركات خلال العام الحالي، موضحا أن الحكومة تقوم بالتقييم باستمرار مع الشركات لتحديد الطروحات إذا كانت أولية أم ثانوية.
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