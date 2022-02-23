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وزير المالية المصري للعربية: التقديرات الجديدة للعجز الكلي ستقل عن 6.7%

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اقتصاد مصر

وزير المالية المصري للعربية: التقديرات الجديدة للعجز الكلي ستقل عن 6.7%

معيط: طرح 10 شركات حكومية خلال 2022

دبي - العربية.نت

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توقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن يتجاوز النمو للعام المالي الحالي مستوى 6%، مشيرا إلى أن التقديرات الجديدة للعجز الكلي ستقل عن 6.7%.

وأوضح الوزير في تصريحات لـ"العربية"، أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي جاءت أعلى من كل التقديرات بالنصف الأول للعام المالي 2021-2022 بنسبة 9%.

وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، أفاد الوزير بأن البرنامج يشمل طرح 10 شركات خلال العام الحالي، موضحا أن الحكومة تقوم بالتقييم باستمرار مع الشركات لتحديد الطروحات إذا كانت أولية أم ثانوية.

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