وزير المالية المصري للعربية: التقديرات الجديدة للعجز الكلي ستقل عن 6.7%

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن يتجاوز النمو للعام المالي الحالي مستوى 6%، مشيرا إلى أن التقديرات الجديدة للعجز الكلي ستقل عن 6.7%.

وأوضح الوزير في تصريحات لـ"العربية"، أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي جاءت أعلى من كل التقديرات بالنصف الأول للعام المالي 2021-2022 بنسبة 9%.

وبالنسبة لبرنامج الطروحات الحكومية، أفاد الوزير بأن البرنامج يشمل طرح 10 شركات خلال العام الحالي، موضحا أن الحكومة تقوم بالتقييم باستمرار مع الشركات لتحديد الطروحات إذا كانت أولية أم ثانوية.