"تطوير للبترول" للعربية: البحرين تستقبل شحنات نفط سعودي بـ 220 ألف برميل يوميا

قال رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للبترول، فيصل المحروس، إن ارتفاع أسعار النفط يصب في مصلحة مشاريع الشركة التطويرية بما فيها مشاريع النفط الصخري.

وأضاف المحروس في مقابلة مع "العربية" أن الشركة لديها مشاريع قائمة على المشاركة في الإنتاج مثل مشروع خليج البحرين.

وأشار المحروس إلى أن البحرين شريك رئيسي للمملكة العربية السعودية، موضحا أن أول خط أنابيب بحري تم إطلاقه في العالم يربط منطقة بقيق بمصنع التكرير في البحرين عام 1940.

وأفاد بأن مصنع التكرير في البحرين يستقبل شحنات يومية متواصلة عن طريق خط الأنابيب "العربي البحريني"، وتصل حاليا إلى 220 ألف برميل يوميا.

وأكد أن كميات النفط الخام المستلمة من الجانب السعودي تشكل جزءا كبيرا من التبادل التجاري بين البلدين.

وبين المحروس أن حقل أبو سعفة هو حقل نفطي مشترك بين البحرين والسعودية، وتصل حصة البحرين من إنتاج هذا الحقل حوالي 150 ألف برميل يوميا.