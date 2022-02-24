بلومبرغ: الاستثمارات العامة يدرس خيارات بينها بيع حصته في أرامكو

بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي مناقشات حول كيفية تسييل حصته البالغة 86 مليار دولار تقريباً في أكبر شركة للطاقة في العالم في الوقت الذي يسعى فيه لجمع الأموال لأهداف استثمارية طموحة، وفقاً لما ذكرته مصادر لوكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس البدائل لحيازته البالغة 4% في أرامكو السعودية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي للحصة، أو جمع الأموال من خلال رهن الأسهم مقابل إصدار أدوات الدين القابلة للتحويل أو القروض.

وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن المحادثات في مرحلة مبكرة، ولم تتخذ أي قرارات بشأن المسار الذي يجب اتباعه، فيما رفض ممثل لصندوق الاستثمارات العامة التعليق.

ونقلت الحكومة السعودية الحصة البالغة 4% إلى صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من هذا الشهر، فيما تحتفظ الحكومة بـ 94% من أرامكو، و2% للتداول الحر وهي النسبة التي تم طرحها في 2019.

وتقدر قيمة حصة البالغة 4% المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في أرامكو بنحو 86 مليار دولار.