بلومبرغ: بنك المشرق يدرس بيع وحدة معالجة المدفوعات بـ 500 مليون دولار

يدرس بنك المشرق الإماراتي بيع ذراع المدفوعات، والتي تتولى معالجة المعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان والخصم.

وقالت مصادر إن البنك عين غولدمان ساكس لإجراء مناقشات مع بعض المشترين المحتملين، فيما لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقدرت المصادر قيمة الصفقة المرتقبة بنحو 500 مليون دولار.

يأتي ذلك وسط اتجاه عالمي متنامٍ يقوم فيه المقرضون التقليديون بشكل متزايد بالتخلص من وحداتهم التابعة في مجال المدفوعات، وسط منافسة محتدمة مع الشركات التكنولوجية الناشئة، إذ يسعى بنكا Banco de Sabadell SA وBPER Banca SpA الإيطاليان لإجراء صفقات مماثلة.

في هذه الأثناء، برز المستثمرون الماليون كمستثمرين رئيسيين في أعمال المدفوعات من خلال جلب النفوذ المالي والبراعة التكنولوجية اللازمة لبناء حصتهم في سوق تغير كثيراً بعد وباء كورونا.

على الجانب الآخر، أجرى بنك أبوظبي الأول محادثات مع بروكفيلد لإدارة الأصول لبيع وحدة المدفوعات التابعة له "ماجناتي"، في صفقة تقدر بنحو مليار دولار.

وفي عام 2015، اشترت Warburg Pincus وGeneral Atlantic حصة في Network International Holdings Plc، وهي مزود مدفوعات مدعوم من بنك الإمارات دبي الوطني، قبل إدراج الشركة في لندن بعد أقل من 4 سنوات.