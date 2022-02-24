خبير يتوقع ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

قال الخبير النفطي الدكتور فهد بن جمعة، إنه بعد أن بدأت الأسواق تتعافى من تداعيات جائحة "كورونا"، حيث تحسنت الأسعار والإنتاج ونما الطلب، دخلنا الآن في أزمة جيوسياسية، في إشارة إلى بدء روسيا هجوما على أوكرانيا، واصفا الأمر بالكارثة.

وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية" عبر الهاتف، أن سعر النفط قفز بنحو 5 إلى 6 دولارات، مشيرا إلى أن الفارق بين سعر برنت وغرب تكساس الوسيط وصل إلى نحو 5 دولارات، وهذا يعني أن الضرر الكبير سيلحق بالدول الأوروبية.

واعتبر أن ما يحدث خطير جدا، لافتا إلى أنه إذا ما تم حظر النفط الروسي، سيكون هناك ارتفاع حاد في أسعار النفط، وبالتالي ستكون هناك تداعيات كبيرة على التضخم والنمو الاقتصادي.

وأوضح بن جمعة أن الأزمة الأوكرانية الروسية الحالية مختلفة عن أي أزمة سابقة، لأن هناك تحديا كبيرا بين دول كبيرة، لافتا إلى أنه ما إذا استمرت الأزمة وطال أمدها فسنشهد أسعار نفط مرتفعة جدا.

وعن تدخل محتمل لـ"أوبك" أو "أوبك بلس" لزيادة الإنتاج في ظل هذه الأحوال بأكثر مما هو متفق عليه سابقا، قال إنه حتى لو زاد الإنتاج، فإنه لن يكون كافياً لتخفيض أو الحد من ارتفاع الأسعار، معتبرا أن هذه الأزمة خطيرة على صناعة النفط وعلى الاقتصاد العالمي.

وذكر أنه كلما طالت الأزمة وتصاعدت وتوسعت، شهدنا أسعار النفط تتجاوب إيجابا مع هذه الأزمة، وبالتالي سترتفع أسعار النفط بشكل حاد.