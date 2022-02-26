خلاف غربي على استخدام أخطر "سلاح نووي مالي" ضد روسيا

بينما كان القادة الأميركيون والأوروبيون يفكرون في المدى الذي يجب أن يذهبوا إليه في معاقبة روسيا لهجومها على أوكرانيا، تحول انتباههم إلى السلاح الأكثر إثارة للانقسام -وربما الأكثر خطورة- تحت تصرفهم يوم الجمعة. وصفه وزير المالية الفرنسي برونو لومير بأنه "سلاح نووي مالي".

وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الأمر يتعلق بنظام "سويفت"، الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم.

ويعد النظام المالي العالمي مهما بشكل كبير في النظام العالمي إذ يرسل حوالي 42 مليون رسالة مالية في اليوم.

ومن بين العقوبات المقترحة ضد روسيا هو عزلها عن نظام "سويفت"، لكن ذلك ليس محل اتفاق بين أغلب الدول الغربية.

ودعمت دول أوروبا الشرقية وفرنسا عزل روسيا عن "سويفت"، الأمر يشل قدرة الاقتصاد الروسي على القيام بأعمال تجارية خارج حدوده.

وأقر جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد، الجمعة، بأن الدول الأعضاء في التكتل لم تتفق على إدراج نظام "سويفت" في العقوبات.

ونقلت الصحيفة أن ثلاثة مسؤولين أوروبيين، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن ألمانيا وإيطاليا من بين الدول التي عارضت عزل روسيا عن النظام.

وتخشى ألمانيا من تأثير القرار على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال وزير المالية الفرنسي لومير إن عزل روسيا عن نظام "سويفت" سيكون "الملاذ الأخير" في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

زخم غربي متزايد لاتخاذ القرار

وقالت كندا والولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنها قد تتحرك لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك في جولة أخرى من العقوبات تهدف إلى وقف الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرى مسؤولون أميركيون وأوروبيون أن مثل هذه الخطوة قد تحدث في الأيام المقبلة بعد أن خفف مسؤولون في دولتين أوروبيتين أبدتا تحفظات - ألمانيا وإيطاليا - معارضتهم لطرد روسيا من شبكة المدفوعات الدولية الرئيسية في العالم.

سيؤدي القيام بذلك إلى الإضرار بالتجارة الروسية ويجعل من الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية.

تصعيد إضافي

وسيمثل ذلك تصعيدًا إضافيًا للعقوبات المنسقة التي فرضتها القوى الغربية على روسيا هذا الأسبوع ، بما في ذلك عقوبات نادرة تستهدف شخصيًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف يوم الجمعة.

وتتسابق القوى الغربية لتصعيد الضغط على موسكو بعد أن شنت القوات الروسية في ساعة مبكرة من صباح الخميس أكبر هجوم تشنه دولة ضد أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن عقوبات تستهدف البنوك الروسية.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا يوم الجمعة، إن منع روسيا من الانضمام إلى نظام سويفت قد يكون جزءًا من جولة أخرى من العقوبات.

إيطاليا تحسم أمرها

وقالت إيطاليا، التي كانت مترددة في اتخاذ هذه الخطوة، يوم الجمعة إنها لن تستخدم حق النقض ضد مقترحات لحظر روسيا وتعهدت بمواصلة العمل في انسجام مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر يوم الجمعة إن ألمانيا، التي لديها أكبر تدفقات تجارية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، منفتحة أيضًا على حظر روسيا من نظام سويفت، لكن يتعين عليها حساب العواقب على اقتصادها.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده تدعم بقوة منع روسيا من النظام. كما دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الدول الأعضاء في الناتو يوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءات فورية لإخراج روسيا من نظام سويفت.

قد يصدر في "الأيام المقبلة"

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن قرارا بشأن سويفت قد يصدر في "الأيام المقبلة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إخراج روسيا من نظام سويفت "يظل خيارًا مطروحًا على الطاولة" وأكدت تفضيل الرئيس جو بايدن اتخاذ خطوات مع الحلفاء.

وقال مسؤول أميركي آخر، لم يُصرح له بالتحدث علنًا لوكالة رويترز، إنه من المتوقع فرض مزيد من العقوبات الغربية إذا سقطت العاصمة الأوكرانية، كييف، وهو أمر يعتقد المسؤولون الغربيون الآن أنه قد يحدث في غضون أيام.