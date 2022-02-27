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أغنى شخص في العالم يدخل المعركة.. إنترنت مجاني للأوكرانيين

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قمر صناعي
قمر صناعي
إيلون ماسك

أغنى شخص في العالم يدخل المعركة.. إنترنت مجاني للأوكرانيين

الملياردير تبرع سابقاً بـ 50 قمرا صناعيا لإعادة الإنترنت في تونغا

دبي - العربية.نت

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غرّد أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، بأن خدمة شركة ستارلينك الفضائية الخاصة به تعمل في أوكرانيا، وذلك استجابة لنداء من نائب رئيس الوزراء الأوكراني لتزويد بلاده باتصالات عبر الأقمار الصناعية للمساعدة في مقاومة الغزو الروسي.

وكتب ماسك: "المزيد من أقمار ستارلينك في طريقها"، رداً على طلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، دون توضيح كيفية وصول المعدات إلى هناك.

وتخطط سبيس إكس التابعة لـ "ماسك" لنقل الآلاف من أقمار ستارلينك إلى المدار، لإنشاء كوكبة خدمة الإنترنت التي من شأنها أن تعمل كبديل منخفض التكلفة للأنظمة الأرضية البعيدة المعرضة للانقطاع.

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وكان الملياردير قد تبرع سابقاً بـ 50 قمرا صناعيا لإعادة الإنترنت في تونغا، التي تعطلت شبكة اتصالاتها بشدة بسبب تسونامي هذا العام.

وانطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من كاليفورنيا يوم الجمعة، حاملاً 50 قمراً صناعياً آخر.

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