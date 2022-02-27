أغنى شخص في العالم يدخل المعركة.. إنترنت مجاني للأوكرانيين
الملياردير تبرع سابقاً بـ 50 قمرا صناعيا لإعادة الإنترنت في تونغا
غرّد أغنى شخص في العالم، إيلون ماسك، بأن خدمة شركة ستارلينك الفضائية الخاصة به تعمل في أوكرانيا، وذلك استجابة لنداء من نائب رئيس الوزراء الأوكراني لتزويد بلاده باتصالات عبر الأقمار الصناعية للمساعدة في مقاومة الغزو الروسي.
وكتب ماسك: "المزيد من أقمار ستارلينك في طريقها"، رداً على طلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخايلو فيدوروف، دون توضيح كيفية وصول المعدات إلى هناك.
Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022
وتخطط سبيس إكس التابعة لـ "ماسك" لنقل الآلاف من أقمار ستارلينك إلى المدار، لإنشاء كوكبة خدمة الإنترنت التي من شأنها أن تعمل كبديل منخفض التكلفة للأنظمة الأرضية البعيدة المعرضة للانقطاع.
وكان الملياردير قد تبرع سابقاً بـ 50 قمرا صناعيا لإعادة الإنترنت في تونغا، التي تعطلت شبكة اتصالاتها بشدة بسبب تسونامي هذا العام.
وانطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من كاليفورنيا يوم الجمعة، حاملاً 50 قمراً صناعياً آخر.
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