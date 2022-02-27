بيركشاير تحقق نموا قويا في الأرباح.. والسيولة الزائدة أكبر تحد للشركة

ارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة بيركشاير هاثاواي في الربع الرابع وعلى مدار العام بأكمله حيث استمرت أعمال الشركة في العودة إلى الحياة من التباطؤ الاقتصادي الوبائي. كما زاد الرئيس التنفيذي للشركة، وارن بافيت من رهانه على تلك العودة، حيث قام بشراء كمية قياسية من أسهم بيركشاير في عام 2021.

وبلغ إجمالي أرباح تشغيل الشركة، التي تشمل الأرباح المحققة من عدد لا يحصى من الشركات المملوكة للتكتل مثل التأمين والسكك الحديدية والمرافق، 7.285 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2021، بارتفاع 45% تقريباً عن أرباح الربع الأخير من عام 2020 والبالغة 5.021 مليار دولار.

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وبلغ إجمالي أرباح بيركشاير التشغيلية لهذا العام 27.455 مليار دولار، بزيادة 25.2% عن 21.992 مليار دولار لعام 2020، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، فيما استخدمت بيركشاير 6.9 مليار دولار لعمليات إعادة شراء الأسهم في الربع الرابع، مما رفع إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم إلى ما يقرب من 27 مليار دولار لعام 2021.

وتعد الأموال التي رصدتها بيركشاير لشراء أسهمها خلال العام الماضي، الأعلى في تاريخ الشركة، متجاوزة الرقم القياسي السابق عند 24.7 مليار دولار، والذي خصصته الشركة لشراء أسهمها مع تفشي الوباء في عام 2020.

وعلى الرغم من كل الأموال التي ضختها بيركشاير في شراء أسهمها، إلا أن رصيد النقدية وأشباه النقدية في نهاية عام 2021 سجل حوالي 146.72 مليار دولار.

أوضح بافيت في رسالته السنوية المصاحبة لإعلان نتائج الأعمال، أنه وجد ونائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونغر القليل من الشركات المثيرة للإعجاب فيما يتعلق بالاستحواذات الكبيرة التي كانت السمة المميزة لهم. وبدلاً من ذلك، يجد الصديقان بشكل متزايد أن عمليات إعادة شراء الأسهم هي أفضل طريقة لتخصيص الأموال في هذا الوقت.

وبلغت الأرباح الإجمالية، التي تعكس استثمارات أسهم بيركشاير المتقلبة، 39.646 مليار دولار عن الربع الرابع. وهذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 10% تقريباً عن الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 35.835 مليار دولار.

ومع ذلك، تميل بيركشاير إلى التقليل من أهمية التغييرات الفصلية في أرباح أو خسائر استثمارات الشركة.

وقالت بيركشاير: "مقدار مكاسب/خسائر الاستثمار في أي ربع سنة لا معنى له ويقدم أرقاماً عن صافي أرباح السهم يمكن أن تكون مضللة للغاية للمستثمرين الذين لديهم معرفة قليلة أو معدومة بقواعد المحاسبة".

وقفزت الأرباح من أعمال السكك الحديدية والمرافق والطاقة في بيركشاير بنسبة 12.3% لتصل إلى 2.241 مليار دولار من 1.995 مليار دولار في العام السابق. وفي الوقت نفسه، كسبت أعمال التأمين في بيركشاير 372 مليون دولار بعد خسارة 299 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2020.

بلغت الأرباح الإجمالية للعام بأكمله 89.795 مليار دولار، أي أكثر من ضعف إجمالي أرباح عام 2020 البالغة 42.521 مليار دولار.