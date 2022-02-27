هذه نقاط قوة الاقتصاد الروسي.. احتياطي أجنبي ضخم وجبال من ذهب

ارتفع حجم تجارة روسيا الخارجية خلال 2021 إلى 789.4 مليار دولار، بزيادة نسبتها 37.9% عن العام 2020.

وبلغت صادرات السلع من روسيا 493.3 مليار دولار في زيادة بواقع 45.7% على أساس سنوي. كما بلغت الواردات 296.1 مليار دولار بزيادة سنوية بواقع 26.5%.

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وسجل احتياطي المركزي الروسي 643.2 مليار دولار، في 25 فبراير 2022، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا، إذ يعادل أكثر من 17 شهرًا من عائدات الصادرات الروسية.

وتصدر روسيا نحو 5 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، و2.5 مليون برميل يوميًا من المنتجات البترولية المكررة بما يمثل حوالي 10% من تجارة النفط العالمية أي أكثر من 700 مليون دولار يوميًا من النقد النفطي.

كما تصدر روسيا 23 مليار قدم مكعبة يوميا من صادرات الغاز الطبيعي (ما يقرب من ملياري قدم مكعبة في اليوم تمر عبر أوكرانيا) بقيمة 400 مليون دولار أخرى.

كان بوتين يعمل بجد لإزالة الدولار من الاقتصاد الروسي، فبالنظر إلى عام 2013، كانت روسيا تتلقى الدولارات مقابل 95% من صادراتها إلى البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، أما اليوم وبعد عقد من إزالة الدولار، فإن 10% فقط من هذه التجارة يتم بالدولار.

استبدل بوتين التجارة بالدولار بالذهب على نحو كبير، حيث راكمت روسيا جبالًا من الذهب تبلغ قيمتها 130 مليار دولار، أو 20% من إجمالي الاحتياطيات، بعد أن كان لديها مليارا دولار فقط من الذهب في 1995.