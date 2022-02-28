خبير: هكذا ستتأثر أوروبا بالعقوبات المحتملة على قطاع الطاقة 

قال مدير الاستثمار في Bank of Singapore، كريم العيطة، إن هناك آليات عدة لانتقال تأثيرات الأزمة الأوكرانية الروسية إلى أسواق المال العالمية، لعل أبرزها العقوبات المحتملة على قطاع الطاقة، معربا عن اعتقاده بأن يكون لتطبيق هذا البند احتمال 10%.

وأوضح العيطة في مقابلة مع "العربية"، أنه إذا ما تم تطبيق تلك العقوبات، فإنها ستؤثر على أوروبا كثيرا بشكل خاص، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسهم الطاقة، فذلك سيسبب تضخما كبيرا.

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وأضاف أنه في حال فرضت عقوبات على قطاع الطاقة، فإن ذلك سيؤثر على علاوة المخاطر الجيوسياسية، لكنه لن يؤثر على النمو بشكل عام، موضحا أن 2% فقط من مبيعات الشركات الأوروبية تذهب لروسيا.

ولفت إلى أنه على المستثمرين أن يبقوا في الأسهم الدورية.

وعن تأثير الأزمة على حسبة البنك الاحتياطي الفيدرالي، لناحية التشدد في السياسة النقدية، وهل هذه الأزمة تلغي احتمالية قيامه برفعها 50 نقطة أساس في اجتماعه هذا الشهر، قال العيطة إنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تغيير بعض الأفكار، لأنه على الأغلب سيقلل 50 نقطة في مارس.

وأضاف: "نعتقد أن الفيدرالي سيرفع الفائدة خمس مرات خلال السنة الحالية رغم أن التوقعات قلت".