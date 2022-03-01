العملات المشفرة تستعيد بريقها مع لهيب الحرب.. تعاملات الروبل تقفز 121%

اكتسبت عملة بيتكوين زخماً في التعاملات بالعملات المحلية لروسيا وأوكرانيا وسط قتال عنيف وعقوبات شاملة دفعت الروبل الروسي إلى مستوى قياسي منخفض.

وارتفعت أحجام التداول في بيتكوين باستخدام الروبل إلى أعلى مستوى منذ مايو، في حين ارتفعت أحجام التداول في الهريفنا الأوكرانية إلى مستوى لم نشهده منذ أكتوبر، وفقاً لشركة بيانات التشفير كايكو.

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وقالت رئيسة قسم الأبحاث في كايكو، كلارا ميدالي: "يأتي هذا الاتجاه بعد موجة من العقوبات ضد روسيا، والتي عطلت أسواق الفوركس وتسببت في انخفاض الروبل إلى مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وألقت حالة عدم اليقين بشأن الغزو الذي قادته موسكو لأوكرانيا وعاصمتها بظلالها على الأسواق العالمية والهروب إلى الملاذات الآمنة في فئات الأصول.

يأتي ذلك على الرغم من تراجع وجهة النظر القائلة بأن بيتكوين هي "الذهب الرقمي" في الأشهر الأخيرة، حيث نمت العلاقة بين أكبر عملة مشفرة في العالم وسوق الأسهم الأميركية. ولكن لا يزال من الصحيح - من خلال طفرة عملات بيتكوين التي غذتها أزمة الليرة التركية - أن البعض يميل إلى تفضيل بيتكوين في الأوقات التي لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت ميدالي إن حجم التداول الإجمالي لبيتكوين شهد ارتفاعا أيضاً خلال تقلبات الأسعار الأسبوع الماضي، ولكن النشاط المتزايد لأزواج تداول بيتكوين/ روبل، وبيتكوين/ هريفنا كان "أكبر بكثير" من زوج التداول بيتكوين/ دولار.

وشهدت الأحجام في بورصات بيتكوين المشفرة التي تتداول زوج الروبل الروسي / الدولار الأميركي ارتفاع الأحجام بنسبة 121% على أساس أسبوعي، وفقاً لبيانات CoinShares.

ليس من الواضح ما إذا كان الحجم المتزايد يشير إلى مزيد من الاهتمام "بالشراء" من البلدين. ومع ذلك، قال ميدالي إن الاختلاف عن أزواج العملات الأخرى بما في ذلك الدولار واليورو خلال الأيام الخمسة الماضية يشير إلى أن بيتكوين قد تكون أكثر جاذبية في هذين السوقين.

وأكدت منصة باينانس - التي شهدت أكبر عدد من الصفقات بين الروبل وبيتكوين في البورصة - أنها ستحظر الحسابات الروسية المستهدفة بالعقوبات، لكنها لن "تجمد من جانب واحد" ملايين حسابات المستخدمين في البلاد.