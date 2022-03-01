توقع رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، الدكتور ناصر السعيدي، أن يكون هناك أثر سلبي على السيولة العالمية، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية، موضحاً أنه لهذا السبب سيتأخر الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة، أو حتى إذا رفعها ستكون أقل من 50 نقطة بين 20 إلى 25 نقطة.

وأشار السعيدي في مقابلة مع "العربية" إلى أن نسب التضخم في أميركا، زادت إلى أعلى المستويات، حيث وصلت إلى 7% والتي تعد الأعلى منذ 40 سنة.

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وأضاف أن الأوضاع في الأسواق المالية ترجح أن عدم توفر السيولة يمكن أن يؤثر سلبا، ولهذا لن يرفع البنك الأوروبي أو الفيدرالي الفوائد بسرعة.

وذكر السعيدي أن سيناريو (حالة الركود الاقتصادي الذي يصاحبه مستويات تضخم مرتفعة)، بات أكثر واقعية حاليا مع ارتفاع أسعار المواد الأولية، لاسيما النفط والقمح وغيرهما من السلع، لافتا إلى أنه مع كون أوكرانيا من أكبر المصدرين للقمح في العالم، فإن ذلك سيؤثر على معظم المواد العذائية.

وقال إن التحالف النفطي مع روسيا سيستمر، مشيرا إلى أن "أوبك بلس" لن تهتز من هذه الناحية، كما رجح ألا يكون هناك زياد في إنتاج النفط وتصديره.

وتوقع السعيدي أن تقوم الولايات المتحدة وبعض الدول باستخدام المخزون النفطي الذي لديها (الاحتياطيات الاستراتيجية)، خصوصا في أميركا وأوروبا.