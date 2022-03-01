رئيس قناة السويس لـ"العربية": زيادة عبور سفن القمح والغاز 15%

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في مقابلة مع "العربية"، إن قناة السويس شهدت زيادة في عبور سفن القمح والغاز مؤخرا بنسبة 15%.

وأضاف ربيع، أنه يجب التفرقة بين زيادة أو خفض الأسعار السنوية مع الزيادة الأخيرة الدورية التي قد تتغير بعد شهر بما يتواءم مع الظروف الراهنة.

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وذكر أن الهيئة رصدت زيادة في معدلات عبور مختلفة مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح أن واردات آسيا ستذهب إلى مناطق تجارية بعيدة عن قناة السويس، لاسيما صادرات الحبوب تذهب إلى شمال غرب أوروبا، وصادرات الحديد تذهب لشرق كندا وشمال غرب أوروبا لتعويض جزء من نقص التجارة في البحر الأسود.

وبين ربيع أن هذا التداعيات ستؤثر على قناة السويس وتباطؤ حركة التجارة الوافدة من البحر الأسود.

ويرى أنه يمكن إلغاء هذا الرسوم في أي وقت، مؤكدا أنه يجوز للهيئة تغيير الأسعار سواء بالرفع أو الخفض.

يذكر أن قناة السويس تبدأ في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5_ 10% من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء، علما بأن العمل بهذه المنشورات يخضع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق الحوافز والتخفيضات القائمة حالياً لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.