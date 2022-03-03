ملياردير مصري شاب ينافس على شراء نادي تشيلسي

يستعد المليارديران، السويسري هانسجورج ويس، والأميركي، تود بويلي، التحالف لتقديم عرض مشترك لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي، فيما انضم الملياردير المصري، لطفي منصور للمنافسة، في ظل اهتمام كبير بشراء النادي، بعدما عرضه المالك الروسي، رومان أبراموفيتش للبيع.

وتعهد أبراموفيتش، بعدم المطالبة بسداد الأموال التي أقرضها للنادي، والبالغ قيمتها 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما سيتبرع بجميع العائدات الصافية لضحايا الحرب في أوكرانيا.

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تمت دعوة الأطراف المهتمة لتقديم عطاءات رسمية لشراء النادي بحلول 15 مارس ومن المتوقع تقديم العروض هذا الأسبوع.

من جانبه، ادعى وايس أنه تمت دعوة 4 أطراف لتقديم عطاءات لشراء تشيلسي، لكن الاهتمام بالنادي يمكن أن ينمو بصورة أكبر.

وقال أبراموفيتش، إن قرار بيع النادي، يأتي في صالح الفريق الذي لطالما كان على رأس أولوياته، ولمصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه.

وأكد على أنه غير متعجل في البيع، وسيتبع الإجراءات القانونية الواجبة. كما تعهد بعدم المطالبة بسداد أي قروض قدمها للنادي. وقال: "لم يكن الاستثمار في تشيلسي أبداً متعلقاً بالعمل أو المال بالنسبة لي، ولكن عن الشغف الخالص باللعبة والنادي".

وأضاف: "علاوة على ذلك، فقد أصدرت تعليماتي إلى فريقي بإنشاء مؤسسة خيرية يتم من خلالها التبرع بجميع العائدات الصافية من البيع. سيكون لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا. ويشمل ذلك توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة والفورية للضحايا، فضلاً عن دعم أعمال التعافي طويلة الأجل".

واختار أبراموفيتش، بنك "رين" الأميركي، للمساعدة في إتمام الصفقة، إذ يقدر قيمة تشيلسي بنحو 4 مليارات جنيه إسترليني، فيما قدّرت مصادر قريبة الصلة بالصفقة، قيمة النادي بنحو ملياري جنيه إسترليني.

وعرض الملياردير الأميركي بويلي، شراء النادي في صفقة بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، قبل سحب العرض.

وأوضحت مصادر، أن وايس، وبويلي، قد يضمان إلى تحالفهم مليارديرا أميركيا آخر لشراء النادي.

فيما كشفت مصادر لصحيفة "تيليغراف"، أن الملياردير المصري الشاب، لطفي منصور، من بين المهتمين بشراء النادي، إذ يرأس الذراع الاستثمارية لمكتب عائلة منصور، شركة "مان كابيتال".

وأشارت الصحيفة إلى أن منصور البالغ من العمر 33 عاماً هو حامل تذكرة موسمية في ستامفورد بريدج ويعتقد أنه يمكنه تقديم عرض للنادي، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

بدوره، كتب نجم النادي السابق، كونور مكجريجور، تغريدة على تويتر، بأنه مهتم بتقديم عرض لشراء تشيلسي. ولكن، على الرغم من إدراجه كأغنى رياضي بثروة تقدر بـ 141 مليون جنيه إسترليني، فإنه سيحتاج إلى الحصول على دعم مالي كبير.