هل يمكن منع روسيا من استخدام العملات المشفرة؟

تتزايد المخاوف من أن تلجأ روسيا إلى العملات المشفرة لتسهيل الحصول على التمويل أو نقل الأموال، خاصة بعد العقوبات التي تم فرضها عليها مؤخرا، والتي تعزل 7 بنوك رئيسية منها عن نظام سويفت.

وقال محمد عبد المطلب المدير الشريك في X -Pay، إنه ليس من السهل منع روسيا أو وضع عقوبات في عالم العملات المشفرة.

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وأضاف في حديثه مع "العربية" أن العقوبات يمكن فرضها على الأموال الجديدة التي تدخل محافظ العملات المشفرة، لكن المحافظ الحالية في عالم العملات المشفرة لا يمكن مراقبتها ولا التحكم فيها.

وتابع: "يمكن منع المؤسسات أو الأفراد من إنشاء محافظ عملات مشفرة أو أن يقوموا بتعبئة محافظهم بأموال جديدة".

ويؤكد خبراء التشفير أن المخاوف التي أعرب عنها السياسيون البارزون بشأن تهرب روسيا من العقوبات الاقتصادية باستخدام العملات المشفرة "لا أساس لها على الإطلاق".

ودعموا وجهة نظرهم بأن سوق التشفير ليس كبيراً بما يكفي ولا عميقاً بما يكفي لدعم الحجم الذي تحتاجه روسيا، كما أن البنية التحتية للأصول الرقمية في البلاد ضئيلة.

واستبعد رئيس واحدة من أكبر شركات تداول العملات الرقمية في العالم منع المواطنين الروس من استخدام منصته.

وقال تشانغ بينغ تشاو، مؤسس منصة "بينانس" ورئيسها التنفيذي، لبي بي سي: "كثيرون من الروس العاديين لا يوافقون على الحرب".

وكانت أوكرانيا قد طالبت شركات تداول العملات الرقمية الرئيسية بحظر المستخدمين الروس، وفقا لبي بي سي.

وطالب نائب رئيس الوزراء الأوكراني، ميخائيلو فيدوروف، في تغريدة بموقع تويتر يوم الأحد الماضي، شركات تداول العملات الرقمية الرئيسية بحظر المستخدمين الروس العاديين، وليس السياسيين فقط.