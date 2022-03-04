أسعار السلع تشتعل مع تفاقم الحرب ومخاوف نقص الإمدادات

وسعت السلع ارتفاعاتها الهائلة مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في زعزعة الأسواق العالمية وتغذية المخاوف من أزمة الإمدادات.

ارتفعت الأسعار من النفط الخام إلى الألومنيوم والقمح، حيث سجلت المواد الخام أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ عام 1974 وأيام أزمة النفط.

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وتتزايد عزلة روسيا المصدر الرئيسي للطاقة والمعادن والمحاصيل، مما يثير مخاوف من نقص طويل الأمد وزيادة حدة التضخم العالمي. يتجنب التجار والبنوك وملاك السفن بشكل متزايد التعامل مع روسيا بسبب صعوبة تأمين المدفوعات، بينما تلغي خطوط الشحن أو لا تتلقى الحجوزات.

تصاعد التوتر في وقت مبكر الجمعة بعد أن هاجمت روسيا محطة نووية أوكرانية، هي الأكبر في أوروبا، وفقا لمسؤولين أوكرانيين. قالت خدمات الطوارئ المحلية إنه تم احتواء الحريق في منشأة زابوريجيا بشرق أوكرانيا.

بدأت المواد الخام في الصعود الصاروخي هذا الأسبوع، مع ارتفاع القمح بنحو 40٪.

وقفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5٪ تقريبًا قبل تقليص المكاسب حيث قام المتداولون بتقييم شدة الهجوم على المحطة النووية. لا تزال الأسعار مرتفعة بنسبة 20٪ هذا الأسبوع حيث يتجنب المشترون العالميون الخام والوقود الروسي، مما أثار سباقًا على الإمدادات البديلة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من أن أمن الطاقة العالمي يتعرض للتهديد، وأن السحب المخطط من احتياطيات النفط الطارئة من قبل الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى قد فشل في تهدئة مخاوف الإمداد.

قال جيه بي مورغان إن خام برنت القياسي العالمي قد ينهي العام عند 185 دولارًا للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل. كانت الأسعار عند نحو 112 دولارًا اليوم الجمعة.

ارتفع القمح إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 وسط مخاوف عميقة من نقص عالمي حيث أوقفت الحرب الأوكرانية حوالي ربع صادرات العالم من المواد الأساسية المستخدمة في كل شيء من الخبز إلى كافة المنتجات التي تعتمد على القمح.

كما قفزت المعادن الأساسية أيضًا بعد أن ارتفع مؤشر LMEX للمعادن، الذي يقيس ستة عقود رئيسية، إلى مستوى قياسي يوم الخميس.

وقد أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التكاليف، وارتفع الألمنيوم، أحد أكثر المعادن المتعطشة للطاق ، بنسبة 3.6٪ إلى 3850 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، وهو رقم قياسي جديد، ويقترب النحاس أيضًا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأدت الحرب وتداعيات العقوبات الأميركية والأوروبية الشاملة على روسيا إلى زعزعة الإمدادات الآتية عبر البحر الأسود في وقت كانت فيه المخزونات العالمية من المواد الخام شحيحة بالفعل. تعد روسيا موردًا رئيسيًا للخام والغاز الطبيعي والحبوب والأسمدة والمعادن مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل.

من المحتمل أن يكون ارتفاع أسعار السلع الأساسية عبئًا على النمو وإذكاء التضخم، مما يخلق معضلة لمحافظي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم لأنهم يزنون الحاجة إلى زيادة تكاليف الاقتراض مقابل مخاطر توقف النمو الاقتصادي.

في السلع الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنسبة 4.3٪ لتتجه نحو الزيادة الأسبوعية الثالثة، مدعومة بالطلب الأوروبي على الشحنات الأميركية من الغاز الطبيعي المسال.

من المقرر أن تحقق العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة مكاسب بنسبة 15٪ هذا الأسبوع، وهي الأكبر في أكثر من ثلاثة أشهر، وسط توقعات متزايدة بارتفاع الطلب من الاقتصاد الصيني.