إيطاليا تصادر ممتلكات أثرياء روس على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

قالت مصادر اليوم السبت، إن الشرطة الإيطالية صادرت فيلات ويخوتا بقيمة 140 مليون يورو على الأقل (153

مليون دولار) يملكها أربعة من أثرياء روسيا (النخبة) تم إدراجهم على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد مصدر بالشرطة أنها صادرت فيلا يملكها رجل الأعمال الملياردير عليشر عثمانوف في جزيرة ساردينيا بالبحر المتوسط، وفيلا يملكها المذيع بالتلفزيون الرسمي فلاديمير سولوفيف على بحيرة كومو.

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وإلى ذلك، أكدت المصادر أنه جرت أيضا مصادرة يخوت تخص أليكسي مورداشوف، أغنى رجل في روسيا، وجينادي تيمشينكو اللذين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويعتقد أن الأثرياء الروس اشتروا عددا من الفيلات في مواقع إيطالية مختارة على مدار العشرين عاما الماضية. وقالت المصادر إنه من المتوقع مصادرة المزيد من الأصول في الأيام المقبلة حيث تطبق الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق في محاولة لإجبار روسيا على الانسحاب من أوكرانيا.

وتلقت البنوك الإيطالية تعليمات من إدارة الاستخبارات المالية في بنك إيطاليا أمس الجمعة لإعلامه على وجه السرعة بجميع الإجراءات المتخذة لتجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة الاتحاد الأوروبي.