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علامات تجارية للسلع الفاخرة تغلق متاجرها في روسيا.. 9 مليارات مبيعات القطاع

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من موسكو - أرشيفية من فرانس برس
من موسكو - أرشيفية
اقتصاد روسيا

علامات تجارية للسلع الفاخرة تغلق متاجرها في روسيا.. 9 مليارات مبيعات القطاع

"هيرميس" و"ريتشمونت" أول شركتين عالميتين للسلع الفاخرة تعلنان مثل هذه الخطوة

باريس - رويترز

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أعلنت شركتا السلع الفاخرة "هيرميس" و"ريتشمونت"، إغلاق متاجرهما في روسيا مؤقتا، مع تعليق جميع الأنشطة التجارية.

وتعد هيرميس التي تصنع "الحقائب بيركن" وشركة ريتشمونت التي تملك كارتييه، أول شركتين عالميتين للسلع الفاخرة تعلنان مثل هذه الخطوة.

وصار عمل الشركات في روسيا معقدا مذ غزو أوكرانيا الذي دفع الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات واسعة النطاق على موسكو.

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وأضافت هيرميس في منشور على موقع (لينكد إن) للتواصل الاجتماعي: "اتخذنا للأسف قرارا بإغلاق متاجرنا مؤقتا في روسيا وتعليق جميع أنشطتنا التجارية اعتبارا من مساء الرابع من مارس/آذار".

وقالت ريتشمونت التي لها نحو 12 متجرا معظمها في موسكو، إنها علقت أنشطتها التجارية في روسيا في الثالث من مارس/آذار بعد أن أوقفت عملياتها في أوكرانيا يوم 24 فبراير/شباط.

وكانت هيرميس التي لها 3 متاجر في موسكو تعتزم فتح متجر في سان بطرسبرغ أواخر العام الجاري.

ويقدر بنك جيفريز الاستثماري قيمة مبيعات السلع الفاخرة في روسيا بنحو 9 مليارات دولار في العام تمثل 6% من مثيلتها في الصين و14% من مثيلتها في الولايات المتحدة.

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