إيلون ماسك يثير الجدل.. رائد السيارات الكهربائية يطالب بزيادة إنتاج النفط

تحول إيلون ماسك، الرجل الذي كرست شركتاه تسلا وتسلا سولار وجودهما أساساً للتنافس مع السيارات التقليدية والنفط والفحم وما يتسبب في إنتاج كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، إلى مؤيد لزيادة إنتاج النفط والغاز.

وغرّد ماسك يوم الجمعة قائلاً: "أكره قول ذلك، لكننا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز على الفور".

مادة اعلانية

كما كتب: "تتطلب الأوقات الاستثنائية إجراءات غير عادية"، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge".

وأضاف في تغريدة أخرى: "من الواضح أن هذا سيؤثر سلباً على تسلا، لكن حلول الطاقة المستدامة لا يمكنها ببساطة أن تتفاعل على الفور لتعويض واردات النفط والغاز الروسية".

وقال ماسك إن الأزمة أشارت إلى اعتماد العالم الملحوظ على خطوط الأنابيب الروسية، وهو الأمر الذي لم يمنع العديد من الحكومات من معاقبة روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، ولكنه أثار مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة في أوروبا.

Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.



Extraordinary times demand extraordinary measures. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

وغالبا ما تثير تغريدات ماسك الحيرة بين متابعيه البالغ عددهم 76 مليون متابع، إذ أنها تحمل في بعض الأوقات خططا وضعها موضع التنفيذ، وفي أوقات أخرى تكون للسخرية، وفي بعض الأحيان تكون تغريداته مبهمة، إلا أن الأكيد أن تغريداته لا يمكن التغافل عنها، نظراً لتأثيرها الكبير على المتابعين الذين يأخذونها على محمل الجد، حتى عند المزاح.

ورغم كون ماسك أحد أهم الداعمين والمستثمرين في مجالات مرتبطة بالطاقة الجديدة، سواء عبر تسلا، أو شركتها التابعة لإنتاج وتخزين الطاقة، إلا أنه أيضاً من بين أكبر المستهلكين للطاقة التقليدية، عبر شركته لإطلاق الصواريخ سبيس إكس، إذ أن صواريخها لا يتم دفعها للفضاء عبر الكهرباء.

وقال ماسك لجو روغان في بودكاست العام الماضي: "أنا لا أؤيد شيطنة صناعة النفط والغاز.. سنحتاج للوقود الأحفوري لفترة طويلة. السؤال هو بالضبط: ما معدل انتقالنا إلى مستقبل الطاقة المستدامة؟".