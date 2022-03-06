تحالف من 19 مصرفا يقدم تمويلا بـ13.4 مليار دولار لصفقة أنابيب غاز أرامكو
التمويل يبلغ أجله 3 سنوات
انتهى التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز التابعة لشركة أرامكو السعودية من الاتفاق مع 19 مصرفاً لتقديم تمويل معبري بقيمة 13.4 مليار دولار لتمويل الصفقة والبالغ قيمتها الكلية نحو 15.5 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية على إطلاع بالأمر لـ"العربية.نت".
ويتضمن تحالف المصارف المشاركة في توفير التمويل HSBC و JP Morgan و BNP Paribasو Standard Chartered و Societe GeneraleوCredit Agricoleو Citibankومجموعة Mizuho اليابانية بالإضافة إلى MUFG و ICBC.
وتشارك في عملية التمويل بنوك خليجية على غرار بنك الرياض وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري بالإضافة إلى 3 بنوك صينية وهي البنك الزراعي الصيني وبنك الصين وبنك التعمير الصيني، بحسب ما ذكرته المصادر لـ"العربية.نت"، والتي أضافت أن تسعير التمويل الذي يبلغ أجله 7 سنوات سيبدأ عند مستوى 50 نقطة أساس والذي سيرتفع سنويا وصولا إلى 175 نقطة أساس بنهاية التمويل.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت "أرامكو" عن إتمام الصفقة والتي يستحوذ بموجبها ائتلاف مستثمرين بقيادة "بلاك روك" للأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية، على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز التابعة لأرامكو والتي لا تزال تحتفظ بحصة مسيطرة.
السندات حاضرة
فيما قال مصدر مصرفي مطلع على سير عملية التمويل لـ"العربية.نت" إن التسهيل الائتماني الذي ستقدمه البنوك سيتم توفيره ولو جزئيا عبر إصدار سندات طويلة الأجل على غرار ما حدث في صفقة أنابيب النفط والتي جمع خلالها التحالف الفائز بقيادة EIG نحو 2.5 مليار دولار من إصدار سندات.
وأضاف المصدر "رغم الظروف الصعبة التي واجهتها سندات صفقة أنابيب النفط، فإن التحالف الفائز بصفقة أنابيب الغاز يضع بعين الاعتبار استخدام نفس الآلية مع البحث عن أوضاع تمويلية أفضل في سوق السندات."
والمبلغ الذي جمع من خلال إصدار سندات لتمويل صفقة أنابيب النفط أقل من المستهدف والذي كان يتراوح حينها ما بين 3.5-4.5مليار دولار
ويقدم خدمات المشورة المالية للتحالف الفائز بالصفقة BNP Paribas.
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