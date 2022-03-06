محلل مالي يتوقع توجه أوروبا نحو الركود التضخمي

قال المحلل المالي في شركة "آي جي"، منتصر صفي الدين، إن ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين في أوروبا، سيؤدي بلا شك إلى التضخم، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يستطيع أن يقول إنه سيوقف السياسات النقدية، لكن من الواضح أن هناك مخاطر عند الحديث عن التضخم.

وتوقع صفي الدين في مقابلة مع العربية، أن ارتفاع الأسعار المصحوب بتراجع النمو، أصبح أقرب إلى أن ينطبق على الاقتصاد الأوروبي، مقارنة مع نظيره الأميركي الذي سجل أرقاما قوية مؤخرا.

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وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة سيؤثر على منطقة اليورو بشكل أكبر من تأثيره على الولايات المتحدة، كون أميركا غير مكشوفة بدرجة عالية على موضوع الطاقة مثل أوروبا.

وكانت أرقام أوروبية رسمية صدرت مؤخرا، أظهرت أن التضخم في 19 دولة تتعامل باليورو وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء وأسعار الطاقة.

وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، المكونة من اقتصادات الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا، ارتفعت بنسبة 5% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

وأفاد المكتب بأن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو بلغ 4.9% في نوفمبر 2021، بعد أن أشارت التوقعات إلى ارتفاع عند 4.1% في أكتوبر.