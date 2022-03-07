الحصان: تداول تدرس طلبات إدراج 70 شركة في السوق السعودية  

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية خالد الحصان، إن هيئة السوق المالية السعودية وتداول تدرسان طلبات لإدراج 70 شركة في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو"، وذلك بعد أن تم إدراج 14 شركة منذ بداية العام بجانب الموافقة على إدراج وطرح 4 شركات، مقارنة بطرح 20 شركة العام الماضي.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن تداول تلقت طلبات جديدة من أسواق إقليمية لبحث آلية الإدراج المزدوج في السوق السعودية، نظرا للسيولة العالية في السوق.

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وأوضح أنه سيتم طرح المنتج الثاني من المشتقات في الربع الثاني من العام الجاري، وكذلك عقود خيارات لشركات بعينها.

ولفت إلى أن تداول تعمل بشكل مستمر على تنويع مصادر الدخل، وكانت البداية من خلال هيكلة المجموعة العام الماضي.

وذكر أن هناك مجموعة من المبادرات لتنويع مصادر الدخل، والتركيز على إيرادات ما بعد التداولات وخدمات السوق، بالإضافة إلى زيادة المنتجات المالية.

وتابع: "الإدراجات في سوق الأسهم في أفضل حالاتها مقارنة بالأعوام الماضية، هناك عدد من الطلبات تدرسها الهيئة بشكل مستمر. نعمل على تطوير وتحديث سوق الدين وكذلك سوق المشتقات".

وعن سياسة توزيع الأرباح، قال الحصان إن تداول وضعت سياسة للتوزيع قبل الإدراج، ونصت على قيام الشركة بتوزيع حتى 70% من أرباحها في حال عدم وجود حاجة لاستخدام هذه الأرباح في نمو أعمال الشركة.

وأشار إلى أن الشركة التزمت بهذا الأمر، وأعلنت عن توزيع 69% من الأرباح المحققة في 2021، مشيرا إلى أنه في حال وجود فرص لنمو أعمال الشركة، فسيتم استخدام جزء من الأرباح في هذه التوسعات.