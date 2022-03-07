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بنوك أوروبا تكشف تفاصيل تعرضها لروسيا وأوكرانيا

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كريديه أغريكول
بنوك

بنوك أوروبا تكشف تفاصيل تعرضها لروسيا وأوكرانيا

انكشاف كريديه أغريكول يعرض أسهمه للتراجع

دبي - العربية.نت

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انضم كريديه أغريكول إلى مقرضين أوروبيين آخرين في الكشف عن تفاصيل القروض والتزامات أخرى لدى روسيا وأوكرانيا، إذ أوضح البنك أن إجمالي انكشافاته على الدولتين يبلغ نحو 6.4 مليار يورو (7 مليارات دولار).

ويمثل إجمالي تعرض البنك الفرنسي للدولتين حوالي 0.6% من إجمالي محفظة الإقراض التجاري، بما في ذلك حوالي 4.9 مليار يورو من إجمالي التعرض لروسيا، وفقاً لبيان صدر يوم الاثنين نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت"، فيما تبلغ التزامات الإقراض التجاري لأوكرانيا حوالي 1.5 مليار يورو.

وقال البنك إن الوضع في روسيا لن يكون له أي تأثير على توزيعات أرباحه للعام 2021.

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يأتي ذلك، فيما كشف بنك Raiffeisen International، الأسبوع الماضي، أنه أوقف دفع توزيعات أرباحه، إذ يحصل المقرض السويسري على 30% من أرباحه قبل الضريبة من روسيا.

انخفض سهم كريديه أغريكول بما يصل إلى 6% في بداية تعاملات باريس، وانخفض بنسبة 5.2% اعتباراً من الساعة 9:10 صباحاً.

على الجانب الآخر، قال المقرض الهولندي ING Groep NV أواخر الأسبوع الماضي إن تعرضه المرتبط بروسيا يبلغ إجماليه 6.7 مليار يورو، حيث تمثل صناعة المعادن والتعدين أكثر من ثلث هذا المبلغ، فيما يمثل انكشافه على أوكرانيا 500 مليون يورو، معظمها في صناعة الأغذية والزراعة والتي تمثل 62% من هذا الرقم.

إلى جانب Raiffeisen، يعد يوني كريديت الإيطالي، وسوسيتيه جنرال من بين البنوك الأوروبية الأكثر تعرضاً لروسيا.

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