تسعير طرح النهدي يتجه نحو الحد الأقصى وسط إقبال قياسي من المستثمرين

يتجه تسعير طرح شركة النهدي الطبية السعودية في سوق المال نحو الحد الأقصى للنطاق السعري قبيل ساعات من إغلاق باب الاكتتاب للمؤسسات في ثاني أكبر طروحات السوق بعد أرامكو، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية لـ"العربية.نت".

وقالت المصادر إن عملية الاكتتاب برمتها تجاهلت التوترات الجيوسياسية وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية التي تلقي بظلالها على الأسواق حول العالم بما فيها أسواق الطروحات العامة والاكتتابات الأولية.

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وأضاف المصدر "هناك طلب قوي على الاكتتاب في أسهم الشركة من المؤسسات المحلية والأجنبية على حد سواء. التسعير يتجه نحو الحد الأقصى بأريحية من أجل الفوز بحصة من أسهم الشركة".

وحددت الشركة النطاق السعري للطرح ما بين 119و131 ريالا للسهم والتسعير عند الحد الأقصى سينجم عنه جمع أكثر من 5 مليارات ريال ما يجعله ثاني أكبر طروحات السوق تاريخيا بعد طرح درة التاج السعودي أرامكو في وقت سابق من العام 2019 في أكبر طرح عام أولي بالتاريخ.

وتابع المصادر أن عمليات بناء سجل الأوامر التي ينتظر أن تغلق اليوم في تمام الساعة الثالثة بتوقيت الرياض كانت تؤشر على اتجاه التسعير للحد الأقصى من النطاق عند 131 ريالا للسهم.

وينتظر أن تعلن الشركة السعر النهائي للطرح يوم الخميس المقبل قبل فتح الباب أمام اكتتاب الأفراد اعتباراً من 13 إلى 15 مارس الجاري مع تخصيص حصة تبلغ نحو 10٪ على أن يتم إعلان التخصيص ومتحصلات الاكتتاب في 20 مارس آذار الجاري.

وتدير النهدي نحو 1151 صيدلية في أنحاء المملكة ما يجعلها الأكبر من فئتها في السوق السعودي.

ويقدم بنكا HSBC السعودية والبنك الأهلي السعودي خدمات المشورة للطرح المنتظر، في وقت تتوزع فيه حصيلة الرسوم بينهما بنحو 64٪ للبنك الأهلي والحصة المتبقية للوحدة التابعة للبنك البريطاني في الرياض، فيما تبلغ الرسوم الكلية للطرح برمته نحو 80 مليون ريال، بحسب ما ذكرته المصادر لـ"العربية.نت".