الجواز الإماراتي يعزز صدارته.. دخول 163 دولة بدون تأشيرة

وسع جواز السفر الإماراتي نطاق إعفاءاته من التأشيرة المسبقة إلى 163 دوله، ليعزز صدارته منفردا في المركز الأول عالميا كأقوى جواز سفر في العالم، وفقًا لآخر تحديث من "باسبورت إندكس" التابع لشركة Arton Capital، وهي شركة استشارات مالية عالمية.

يمكّن جواز السفر الإماراتي حاليًا حامله من دخول 110 دول حول العالم دون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى 53 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها عند الوصول أو عبر الإنترنت، مما يترك 35 دولة فقط بحاجة إلى تأشيرة.

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وفقًا للمؤشر العالمي، تحتل جوازات سفر ثلاث دول أوروبية (السويد وفنلندا وإيطاليا) المرتبة الثانية، حيث تسمح جوازات سفرها بالدخول إلى 159 دولة (115 دولة بدون تأشيرة و44 دولة عند الوصول أو عبر الإنترنت)، وجوازات سفر 9 دول أخرى تأتي في المركز الثالث في العالم من حيث القوة هي: ألمانيا، هولندا، الدنمارك، النمسا، لوكسمبورغ، فرنسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، التي تسمح جوازات سفرها بالدخول إلى 158 دولة (114 بدون تأشيرة مسبقة و44 دولة أخرى عند الوصول أو عبر الإنترنت).

وفقًا لمؤشر "Passport Index"، تحتل بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج وبولندا والولايات المتحدة الأميركية المرتبة الرابعة بين قائمة أقوى جوازات السفر في العالم مع دخول 157 دولة (113 دولة بدون تأشيرة مسبقة و44 دولة عند الوصول أو عبر الإنترنت)، في حين أن جوازات سفر 7 دول مستقرة.

وتحتل سنغافورة ومالطا وجمهورية التشيك والمجر والمملكة المتحدة وأيرلندا وأستراليا، المركز الخامس من حيث القوة بدخول 156 دولة بدون تأشيرة.

وفي المرتبة 90 والأخيرة، حل جواز السفر الأفغاني، وقبله كل من العراق، سوريا، الصومال، باكستان، واليمن.