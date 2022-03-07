روسيا تلجأ إلى البنوك الصينية لمساعدتها في تجاوز انسحاب فيزا وماستركارد

أعلن البنك المركزي الروسي يوم الأحد أن بعض البنوك في البلاد تخطط لإصدار بطاقات باستخدام "يونيون باي"، وهو نظام تشغيل بطاقة صيني يعمل بنظام الدفع Mir الروسي، بعد أن علقت فيزا وماستركارد عملياتها في البلاد بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفقًا لرويترز، ستتوقف بطاقات الائتمان الصادرة عن البنوك الروسية التي تستخدم أنظمة الدفع فيزا وماستركارد عن العمل في الخارج أيضًا بعد 9 مارس الجاري.

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UnionPay هو نظام صيني يتم تمكينه من العمل في 180 دولة ومتخصص في تقديم خدمات الدفع عبر الحدود. عند استخدام "يونيون باي" كبديل، فإن شبكة Mir الروسية، وهي نظام دفع لتحويل الأموال إلكترونيًا برعاية الحكومة الروسية، ستشترك مع النظام الصيني لإصدار بطاقات مشتركة.

ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس أن سبيربنك، أكبر بنك في روسيا، قال إنه "يدرس إمكانية إصدار بطاقات مشتركة تسمى Mir-UnionPay" وإنهم سيعلنون عن تاريخ إطلاق هذه البطاقات "في وقت لاحق".

ستسمح البطاقات التي تجمع بين شبكة Mir ونظام "يونيون باي" للمستخدمين بإجراء المدفوعات والسحب النقدي في الخارج، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، كما يفكر Alfa Bank، وهو بنك خاص في روسيا، في اعتماد هذا الخيار.

قال Alfa Bank إنهم "يعملون بالفعل لإطلاق بطاقات تعتمد على "يونيون باي"، مع دراسة Tinkoff Bank أيضًا لهذه الخطوة، حسبما أفادت "تاس" ورويترز. ومع ذلك، تستخدم بعض البنوك الروسية بالفعل نظام الدفع الصيني، بما في ذلك بنك التنمية الإقليمي الروسي (VBRR) ، وبنك Pochta ، وجازبروم بنك، و روسيلخزبانك، وبنك سانت بطرسبرغ، وPromsvyazbank.

انضمت فيزا وماستركارد يوم السبت إلى القائمة المتزايدة للشركات الغربية التي علقت عملياتها في روسيا بسبب الغزو. وندد الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، في بيان، بالغزو الروسي ووصفه بأنه "تهديد مستمر للسلام والاستقرار ويتطلب ردا يتماشى مع قيمنا".

وأضاف "نحن مضطرون للتحرك بعد الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، والأحداث غير المقبولة التي شهدناها، نأسف لتأثير ذلك على الموظفين، العملاء والشركاء والتجار وحاملي البطاقات الذين نخدمهم في روسيا."

ستعمل فيزا مع عملائها وشركائها في روسيا لوقف جميع المعاملات خلال الأيام المقبلة. وهذا يعني أن بطاقات فيزا الصادرة خارج روسيا لن تعمل داخل الدولة، وفقًا لبيان الشركة.

اتخذت ماستركارد خطوة مماثلة، معلنة أنها ستعلق أيضًا العمليات في روسيا، مما يعني أن البطاقات الصادرة عن البنوك الروسية لن تدعمها ماستركارد. أيضًا، لن تعمل البطاقات الصادرة في الخارج داخل روسيا.

وجاء في بيان الشركة "نحن لا نأخذ هذا القرار باستخفاف، تعمل ماستركارد في روسيا منذ أكثر من 25 عامًا. لدينا ما يقرب من 200 موظف، مما يجعل هذه الشركة بالغة الأهمية للعديد من أصحاب المصلحة. وبينما نتخذ هذه الخطوات، سنواصل التركيز على سلامتهم ورفاههم، بما في ذلك الاستمرار في تقديم الأجور والمزايا".

جاء قرار فيزا وماستركارد بعد فترة وجيزة من مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشركات بإنهاء الخدمات في روسيا خلال مكالمة مع المشرعين الأميركيين، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.