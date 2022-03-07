وول ستريت تحشد حول "نيوم".. جولة لمسؤولي مشروع الـ500 مليار دولار

دعا مسؤولون تنفيذيون يشرفون على مشروع نيوم العملاق، المصرفيين والمستثمرين إلى اجتماع في نيويورك الشهر المقبل في محاولة لحشد الاهتمام الدولي حول المشروع البالغة قيمته 500 مليار دولار.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر ورئيس القطاع المالي ليث الشيبان الحدث في أوائل أبريل، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال أحد المصادر، إنه تم إرسال الدعوات إلى شركات الأسهم الخاصة والمصرفيين وموردي البناء لحضور الحدث، الذي يهدف إلى قياس الاهتمام بالمشروع.

فيما يعتقد مصدر آخر، أن الحدث سيكون واحداً من سلسلة أحداث في عدة مدن أميركية، ويتبع حدثاً مشابهاً في لندن العام الماضي.

تم الإعلان عن مشروع نيوم في العام 2017، كجوهرة التاج لبرنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإصلاح اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم. وتتضمن خططه لتحويل المنطقة النائية على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر للمملكة إلى مركز عالي التقنية مليء بالروبوتات، وكأكبر مدينة من الجيل المستقبلي، ضمن "رؤية 2030" للتنويع بعيداً عن النفط الخام وتخفيف القيود الاجتماعية وتعزيز الاستثمار.

وقالت الدعوة المرسلة لعمالقة وول ستريت: "استكشف وناقش فرص السوق المهمة التي تمثلها نيوم، وناقش كيف يمكننا دعم خطط عملك من خلال الشراكة الهادفة وفرص الاستثمار"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ".

كما دعا المسؤولون في نيوم، المديرين التنفيذيين لتبادل التفاصيل حول "رؤية نيوم الفريدة للتصميم الحضري، والتي تتضمن خططاً لمدينة خطية خالية من السيارات، ومنطقة صناعية عائمة فوق المياه، ومنتجعا للتزلج على الجبال ببحيرة اصطناعية، وكلها مدعومة بالطاقة المتجددة".

ووظفت نيوم أكثر من ألف موظف للانتقال إلى الموقع الجديد والتخطيط لاقتصاد المنطقة الجديدة والتصميم الحضري، بما في ذلك المديرين التنفيذيين السابقين من Buro Happold، وجنرال إليكتريك، وRWE الألمانية.