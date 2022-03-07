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شركة Checkout تتمكن من جمع استثمارات بمليار دولار 

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شركات ناشئة

شركة Checkout تتمكن من جمع استثمارات بمليار دولار

محمد علي يوسف للعربية: تقييم الشركة وصل إلى 40 مليار دولار

دبي - العربية.نت

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قال المدير الإقليمي لشركة (Checkout .com) للمدفوعات الرقمية، محمد علي يوسف، إن الشركة تمكنت من جمع استثمارات بمليار دولار بداية العام الحالي.

وأضاف يوسف في مقابلة مع "العربية" أن تقييم الشركة وصل إلى 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة المتواجدة في المنطقة منذ العام 2014، تعمل في 9 دول مختلفة ولديها مكتب في دبي وآخر في السعودية.

وأوضح أن Checkout تمكن الشركات عبر الإنترنت من تشغيل المدفوعات الرقمية.

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ولفت يوسف إلى أن الشركة شخدت نموا كبيرا خلال فترة "كوفيد-19" بسبب النمو في الإنفاق على شراء المواد الغذائية وتوصيل الطعام.

وذكر أن دراسة أجرتها Checkout، أثناء فترة الوباء، أظهرت أن 57% من العملاء تسوقوا عبر الإنترنت للمرة الأولى، فيما قال 87% من الذين شملتهم الدراسة، أنهم سيتسوقون أكثر عبر الإنترنت حتى بعد الوباء.

وتابع يوسف أنه "حتى بعد تخفيف القيود، رأينا استمرار المستهلكين بالتسوق عبر الانترنت باستخدام البطاقات، بينما لاحظنا انخفاضا باستخدام النقد بحسب آخر دراسة لشركة (فيزا)".

وتوقع أن يصل حجم المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفربقبا إلى 49 مليار دولار
خلال العام الجاري أو المقبل.

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