أليانز للتأمين: السفن والطائرات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار التأمين حالياً
نتيجة المخاطر المتعلقة بحركتها خلال الحروب
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة اليانز مصر للتأمين، محمد مهران، أن قطاع السفن والطائرات أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع أسعار التأمين في المرحلة الحالية نتيجة المخاطر المتعلقة بحركتها خلال الحروب، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية الحالية.
وقال مهران في مقابلة مع "العربية"، إن الحروب هي ظروف استثنائية لأعمال شركات التأمين، مشيرا إلى أن الحروب تجبر شركات التأمين على رفع الأسعار نتيجة للمخاطر.
وأضاف أن هناك أنواعا من التأمين تتأثر بدرجة أكبر من أنواع أخرى، موضحا على سبيل المثال، التأمينات البحرية وتأمينات الطيران التي تتأثر كثيرا أثناء الحروب، لافتا إلى أنه تتم مراجعة اتفاقيات التأمين مع الشركات المتأثرة أثناء الحروب.
وبين مهران، أنه في حال التأمين على البضائع على متن السفن، فإنه يكون أثناء تحرك السفن، أما إذا بقيت متوقفة فيتم تأجيل ذلك، موضحا أن الصعوبة تكون عند التأمين على جسم السفينة نفسه أو جسم الطائرة.
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