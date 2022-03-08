الرئيس التنفيذي للعربية للتعهدات: ننوي الدخول في مشاريع كبرى داخل وخارج السعودية

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للتعهدات الفنية محمد الخريجي، إن نتائج الشركة عادت إلى الأرقام الطبيعية بعد جائحة كورونا خلال العام 2021، لا سيما الارتفاع الملحوظ في الأرباح بالربع الرابع من 2021.

وأضاف محمد الخريجي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن طبيعة عمل الشركة تعتمد على تكلفة ثابتة، وكلما ارتفعت الإيرادات لمستوى معين تزيد الأرباح، ولذلك قاربت أرقامها المحققة أرقام العام 2019.

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وأوضح الخريجي أن مشاركة الشركة في موسم الرياض وحصولها على عقود حصرية في البوليفارد، ساهمت في ارتفاع الإيرادات لا سيما في الربع الرابع من 2021، وهو ما سيتواصل تأثيره في السنوات القادمة.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة العربية للتعهدات الفنية، إلى أن موسم الرياض ساهم في بقاء الكثير من سكان مدينة الرياض داخلها وجذب كذلك عدداً كبيراً من الزوار سواء من داخل المملكة أو من دول أخرى مما ساهم في زيادة حركة اقتصادية وبالتالي انتعاش الحركة التجارية والإعلانية وهو ما ساعد على زيادة الإيرادات، موضحاً أن موسم الرياض مستمر لنهاية مارس ولذلك سيكون تأثيره إيجابيا على إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2022.

كانت النتائج المالية للشركة العربية للتعهدات الفنية، قد أظهرت ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 718.44% إلى نحو 206.3 مليون ريال في العام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 25.2 مليون ريال في عام 2020.

وقال محمد الخريجي إن العربية للتعهدات الفنية وصلت إلى تحويل 60% من اللوحات الإعلانية من ثابتة إلى رقمية، وتستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 80% خلال 2023، وهذا النوع من التحول يساعد بشكل كبير في الاقتراب أكثر من المعلنين والمستهلكين، بينما تسهم التقنية الإحصائية للوحات في معرفة المعلن عائد الإعلان ومستهدفاته.

وعن توزيعات الأرباح، قال العضو المنتدب للشركة، إنه تم إبلاغ المساهمين وقت الطرح أن التوزيع خلال السنتين القادمتين سيكون بنسبة 40%، وقد يصل في السنوات اللاحقة من 50 إلى 60% لأن لديها أهدافا كبيرة في التحول الرقمي ونية للدخول في مشاريع كبرى نوعية داخل وخارج السعودية.

وأضاف أن نتائج الشركة في 2021 وصلت لأرقام قريبة من 2019 ولذلك وجد فائض لرفع التوزيعات من 40 إلى 50% ليصبح هناك توازن في سهم بين توزيع الأرباح والإبقاء على بعض الأرباح للنمو القادم.

وكانت الشركة العربية للتعهدات الفنية، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021، بإجمالي 92.5 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 50 مليون سهم.

وبلغت حصة السهم من التوزيع 1.86 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 18.6%.