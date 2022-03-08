بلومبرغ: إدراج مباشر لأول دور عرض سينمائي في سوق نمو السعودية خلال شهر

تسعى شركة موفي سينيماس، لأن تصبح أول شركة دور عرض سينمائي سعودية مدرجة في سوق الأسهم بالمملكة، إذ عينت الذراع المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي كمستشار للطرح، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتتوقع موفي سينيماس أن تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار عند إدراجها المباشر، كما توقعت المصادر إدراج الشركة في سوق نمو في أقرب وقت من هذا الشهر.

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يأتي ذلك، فيما تستهدف السعودية الوصول إلى 2000 شاشة عرض سينمائي في أكثر من 300 دور عرض بحلول عام 2030، مع توقع مساهمة الصناعة بنحو 24 مليار دولار في الاقتصاد وإضافة أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة.

وتأسست موفي في عام 2019، وهي أول علامة تجارية محلية لدور السينما في السعودية. وبحسب موقعها على الإنترنت، فإن الشركة لديها عمليات في حوالي 10 مدن ونحو 200 شاشة عرض.

وجمعت الشركات السعودية ما يقرب من 9.3 مليار دولار من الاكتتابات العامة العام الماضي، مما جعل الرياض أكثر أسواق الاكتتاب العام نشاطا في الشرق الأوسط وأفريقيا.