رئيس حديد وطني للعربية: أسعار المنتج في السعودية لم تتأثر بالحرب في أوكرانيا
عبد الكريم الراجحي: ارتفاع الطلب على حديد التسليح بسبب قلق المواطنين من ارتفاع الأسعار
قال رئيس مجلس إدارة حديد وطني عبد الكريم الراجحي، إن السعودية تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج حديد التسليح بنسبة 95%، في المقابل يتم استيراد 5% فقط من الصين والإمارات وعمان.
وأضاف الراجحي في مداخلة هاتفية مع "العربية"، أن الطلب على الحديد في المملكة لم يتأثر من الأحداث الحالية في الأسواق، ولم ترتفع الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشار الراجحي إلى أن ارتفاع الأسعار الحالية في السعودية من 100 إلى 150 ريالا في الطن هذا الأسبوع، يرجع إلى طلب عالٍ للمستهلك وخوف التجار من ارتفاعات أخرى خلال الفترة القادمة.
وتابع الراجحي: "التجار يقومون بتخزين كميات كبيرة بغرض تحقيق الربح مستقبلا".
وأوضح أن إنتاج السعودية من حديد التسليح يتراوح بين مليون إلى 1.2 مليون طن شهريا.
وأكد أن هناك عدة عوامل تساعد على ثبات الأسعار في السعودية، العامل الأول يتمثل في إيقاف التصدير، والثاني متابعة التجار وضبط عمليات التخزين.
وأفاد الراجحي أن الحكومة السعودية تقدم دعما لشركة حديد وطني عبر تثبيت أسعار الطاقة الكهربائية والوقود منذ عدة سنوات، مضيفا: "برميل البترول وصل إلى 140 دولارا لكن أسعار الوقود لدى الشركة ثابتة بواقع 17 هللة للتر".
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