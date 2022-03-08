ريثيون للعربية: نقل خط إنتاج أجزاء من سلاسل توريد صواريخ باتريوت إلى السعودية

قال توماس لاليبرتي رئيس قسم الحرب البرية والدفاع الجوي في "ريثيون" إنه سيتم نقل خط إنتاج وتصنيع أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بصواريخ باتريوت إلى السعودية.

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها في السعودية منذ أكثر من 55 عاما، وتقوم بتوفير تقنية الدفاع الجوي والصاروخي والتي تحمي أجواء المملكة.

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وتابع: "قمنا في المؤتمر بتقديم مجموعة من الحلول والتقنيات. نحن متواجدون هنا من خلال ريثيون تكنولوجيز Raytheon Technologies التي باتت تعتبر شركة كبيرة في مجال أنظمة الدفاع إلا أن خدماتنا لا تقتصر فقط على تقديم التقنيات المتعلقة بالدفاع الجوي، إذ نقوم أيضا بتوفير حلول متنوعة في سوق الطيران".

وأوضح أن الشركة قامت اليوم مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بالإعلان عن خططنا لنقل خط إنتاج وتصنيع أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بصواريخ باتريوت إلى السعودية، إذا سيتم تصنيع المكونات هنا في المملكة ولكن لن نخدم العملاء في السعودية فقط بل أيضا في خارجها.