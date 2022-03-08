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شل توقف شراء النفط والغاز الروسي

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أكبر شركة طاقة أوروبية شل تشتري النفط الروسي بأوامر حكومية
شعار شركة شل
طاقة

شل توقف شراء النفط والغاز الروسي

واجهت انتقادات حادة بعد شراء شحنة الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت

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ستقوم شركة شل بي إل سي بالتوقف التدريجي عن شراء النفط والغاز الروسي، مع الوقف الفوري لصفقات النفط الخام في السوق قصيرة الأجل، بعد الاحتجاج الدولي بشأن تعاملاتها مع موسكو.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء: "نحن ندرك تماماً أن قرارنا الأسبوع الماضي بشراء شحنة من النفط الخام الروسي كان خاطئاً"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت، "استرشدت إجراءاتنا حتى الآن بالمناقشات المستمرة مع الحكومات حول الحاجة إلى فصل المجتمع عن تدفقات الطاقة الروسية".

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يأتي ذلك، بعدما دفع غزو أوكرانيا مجموعة كبيرة من الشركات إلى الانسحاب من روسيا، بما في ذلك عملاقي الطاقة بي بي، وإكسون موبيل.

كما تحول الاهتمام الآن إلى صادرات الطاقة الروسية، وهي مصدر أساسي للإيرادات لحكومة الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي الولايات المتحدة، أعلن المشرعون الرئيسيون عن الخطوط العريضة للتشريع من الحزبين لمنع واردات النفط الروسي إلى الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة، والتي تعتمد بشكل أكبر على الخام الروسي.

وحتى الآن ابتعدت الدول الغربية عن حظر واردات الغاز الروسي، لكن الضغط يتزايد على الشركات التي تواصل استقبال صادرات الطاقة الروسية.

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