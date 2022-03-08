صدمة وشيكة.. خطر حقيقي يفاجئ أسهم شركات الأمن السيبراني

شهدت الأسهم التقنية والتكنولوجية، نصيبها العادل من الصعود والهبوط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير. ولكن بالنسبة لجزء واحد من قطاع التكنولوجيا وهو "الأمن السيبراني"، فقد كان سوقًا صاعدًا صاخبًا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقد سجلت أسهم الصناديق المتداولة في البورصات وتمتلك حصصاً في أكبر شركات الأمن السيبراني، ارتفاعات بأكثر من 10% من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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لكن في الوقت نفسه، هناك مخاوف متزايدة بشأن الحرب الإلكترونية المتوقعة من روسيا ضد الغرب ردًا على العقوبات الاقتصادية القاسية ضد نظام فلاديمير بوتين.

في مذكرة بحثية حديثة، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، إن "تطور نشاط التهديد السيبراني يمكن أن يشكل طبيعة الصراع في المستقبل.. الهجمات الإلكترونية الروسية يمكن أن تضرب البنية التحتية الأميركية في أعقاب الصراع في أوكرانيا، وفقًا لخبراء الأمن القومي".

ولكن هل ارتفعت المخزونات بسرعة كبيرة جدًا؟.. لا تزال كلتا المؤسستين السيبرانية المتداولة في البورصات الأميركية منخفضة بأكثر من 7% هذا العام، على الرغم من الزيادات الحادة التي شهدتها مؤخرًا. فيما عانت بعض الأسهم الفردية في الصناديق من انخفاضات أكبر، بلغت في "فورتينت" أكثر من 15% هذا العام.

فيما لا يزال العديد من المستثمرين قلقين من أن التباطؤ الأوسع في قطاع التكنولوجيا يمكن أن يكون علامة على ضعف الطلب على خدمات الأمن السيبراني، على الرغم من الخطر المتزايد لخروقات البيانات.

هناك أيضًا بعض الأسئلة حول ما إذا كانت شركات الأمن السيبراني الصغيرة ستكون قادرة على التنافس مع الشركات التقنية العملاقة مثل "مايكروسوفت" و"سيسكو"، وكلاهما استثمر الكثير من الأموال لتعزيز أعمال الأمن التكنولوجي الخاصة بهما. ومع ذلك، فإن وجود شركات تقنية أكبر في مجال الأمن السيبراني قد يكون أيضًا نعمة للاعبين الصغار.

يقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ""إي تي إف إم جي"، إننا نشهد بالتأكيد اهتمامًا أكبر بالأمن السيبراني.. الصندوق في وضع جيد لأي عمليات اندماج أو استحواذ".

على سبيل المثال، فقد ارتفعت أسهم "سلبنك" لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا العام بسبب تقارير تفيد بأن "سيسكو" قد ترغب في شرائها. وكانت شركة "ماندينت" المعروفة سابقًا باسم "فاير آي" موضع شائعة مفادها أن "مايكروسوفت" كانت تسعى للاستحواذ عليها.

في تقرير بحثي، قالت رئيسة قسم الأبحاث المواضيعية في "علوبال داتا"، سابانا ماهريا، إن "الأمن السيبراني سوف يستمر في أن يكون محركًا رئيسيًا لعمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2022". وأضافت أن سوق برمجيات الأمن "ناضج للصفقات". وربما يكون ذلك صحيحا. ومع ذلك، فإن شركات الأمن السيبراني المتداولة علنًا قد تكون الآن غنية جدًا بدماء بعض المشترين.