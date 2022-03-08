مديرة أصول شهيرة تتوقع "عوائد مذهلة" لشركات التكنولوجيا خلال 5 سنوات

دافعت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أرك إنفست، كاثي وود عن محفظة الشركة التي تركز على الشركات التكنولوجية، قائلة إنها ترى "عوائد مذهلة" لشركتها لإدارة الأصول خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقالت وود، والتي تشتهر باستثماراتها الجريئة والعوائد الهائلة التي حققتها في صناديق المؤشرات التي تديرها: "بالنظر إلى توقعاتنا للنمو في هذه التقنيات الجديدة، أعتقد أننا سنشهد بعض العوائد المذهلة".

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وتأتي تعليقاتها بعد أن تعرض صندوق شركتها الرائد للضغوط جراء عمليات البيع الأخيرة التي قادتها شركات التكنولوجيا، إذ انخفض صندوق Ark Innovation ETF إلى النصف تقريباً في الأشهر الـ 12 الماضية. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 15% تقريباً في نفس الفترة الزمنية.

كما اعترفت بأن السوق كانت هابطة وسيئة لشركات التقنية، وقالت "مع ذلك، إذا نظرت إلى الفترة الأولى من انتشار فيروس كورونا وحتى الذروة في صندوق Ark Innovation ETF في فبراير من عام 2021، فقد ارتفعنا بنسبة 358%".

وأضافت، أنه حتى خلال تلك الفترة، فقد شهدت الشركة "تدفقات كبيرة" من الأموال منذ 17 يناير. وبالفعل، شهد صندوق AARK تدفقات داخلية بنحو مليار دولار خلال تلك الفترة، وفقاً لما ذكرته لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما دافعت عن وجهة نظرها، بأن العالم يواجه حالياً "جميع أنواع المشاكل" وأن الابتكار هو الحل.

وأشارت إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا والتي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض السلع مثل النفط.، وهو ما سيعزز الطلب على السيارات الكهربائية والتحول بعيداً عن السيارات التقليدية كمثال على دور التقنية المستقبلي.

ووصفت شركتها بأنها أقرب شيء إلى صندوق رأس المال الاستثماري في الأسواق العامة، والتي تقدر شركات التكنولوجيا الرائدة هذه بشكل مختلف عن الأسواق الخاصة.

وترى، أنه بمقارنة ما يحدث في أسواق الأسهم العامة بأسواق الأسهم الخاصة، فيما يتعلق بالابتكار، فقد شهدت صناديق التقنية الخاصة بشركة أرك إنفست انخفاضاً بنسبة 60% في العام الماضي، مقابل زيادة بنسبة 20% في أسهم الأسواق الخاصة.

وعزت ذلك إلى أن الأسواق العامة "مليئة بالمستثمرين الذين لديهم حساسية من المؤشرات"، على عكس المستثمرين في الأسواق الخاصة الذين يرون "فرص النمو الهائلة" في منصات الابتكار الرئيسية.