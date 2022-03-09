المؤسسات الأجنبية ترى أسواق المنطقة الملاذ الآمن.. لهذه الأسباب

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، محمد علي ياسين، إن تماسك أسواق منطقة الخليج يعود إلى عدة عوامل، منها ارتفاع أسعار النفط، وقوة الدولار الأميركي نظراً لارتباط عملات دول مجلس التعاون بالدولار.

وأضاف محمد علي ياسين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الكثير من المؤسسات الأجنبية حالياً ترى أسواق المنطقة هي الملاذ الآمن المؤقت في ظل ما يحدث من توترات بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما انعكس في دخول استثمار أجنبي قوي خلال الأسبوعين الأخيرين.

مادة اعلانية

وأوضح أنه من بين العوامل أيضاً هو العقوبات المعلنة بشأن خروج الشركات الروسية من مؤشرات الأسواق الناشئة، وخرجت من مؤشرات فوتسي يوم الأربعاء الماضي، وستخرج من مؤشرات إم سي آي نهاية اليوم الأربعاء، وبذلك سيكون وزنها صفر، وستتم معادلة النسب في المؤشر وبالتالي سيكون للشركات السعودية والإمارات حصة منها.

وأشار إلى رؤية الارتفاع في أحجام التداولات بأسواق الخليج منذ بداية العام لا سيما الشهر الحالي مع ارتفاع التقييمات والحاجة إلى ارتفاع في أرباح الشركات بالربع الأول من العام الجاري، مما سيشجع دخول استثمارات أخرى إلى الأسواق.