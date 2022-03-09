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بدعم هذه العوامل.. أسواق الأسهم الخليجية محصنة من التراجعات العالمية

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أسواق الخليج

بدعم هذه العوامل.. أسواق الأسهم الخليجية محصنة من التراجعات العالمية

GIB Capital: الأداء التاريخي لأسواق الخليج لم يكن بنفس أداء البورصات العالمية في الـ5 سنوات الأخيرة

دبي - العربية.نت

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قال رئيس المشورة في شركة GIB Capital عبدالله الحامد، إن هناك عاملين يؤثران على أداء أسواق منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة وبالتزامن مع الأزمة الأوكرانية، لاسيما السوق السعودي الذي يمثل 60% من أسواق المنطقة.

وأوضح الحامد في مقابلة مع "العربية"، أن الأداء التاريخي لأسواق المنطقة لم يكن بنفس الأداء التاريخي للأسواق العالمية في آخر 4 -5 سنوات.

وذكر أن العوائد المحققة للمستثمرين في أسواق المنطقة خلال السنوات الأخيرة لم تكن بنفس العوائد الجيدة بالأسواق العالمية.

وأضاف الحامد أن الاختلاف الاقتصادي الذي يتمثل في اعتماد المنطقة على الدخل الأساسي الذي يحققه النفط، والمشتقات البترولية، يشكل عاملاً داعماً لأداء الأسواق.

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