بعد خسائر ملحمية.. أكبر منتج للنيكل في العالم يؤمن خطة إنقاذ

حصلت شركة النيكل الصينية العملاقة على حزمة قروض من البنوك المحلية والدولية لمساعدتها على تلبية موجة طلبات الهامش، في وسط أزمة تاريخية في عمليات البيع على المكشوف في بورصة لندن للمعادن، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ"، عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدورها، حصلت شركة تسينغشان هولدينغز غروب، أكبر منتج للنيكل في العالم، التي تواجه خسائر محتملة بمليارات الدولارات بسبب صفقات قصيرة الأجل في العقود الآجلة للنيكل، بوعود ائتمانية من البنوك بما في ذلك جي بي مورغان، وChina Construction Bank Corp، في الاجتماعات التي استمرت حتى ساعات ما قبل فجر الأربعاء.

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وقالت مصادر "بلومبرغ"، إن بعض الشروط، مثل مقدار الضمانات الإضافية التي يحتاجها تسينغشان كغطاء لمراكزه المفتوحة، لا تزال قيد المناقشة.

كما وجهت السلطات الصينية البنوك المحلية لتقديم المزيد من خطوط الائتمان للشركة. وأوضحت المصادر أن غالبية هذه القروض الجديدة ستستخدم في طلبات الهامش على مراكزها الحالية في بورصة لندن للمعادن.

ومن المتوقع أن تساعد القروض المصرفية شركة تسينغشان في معالجة أزمة السيولة الفورية.

من جانبه، قال مالك الشركة، زيانغ جوانجدا، للمصرفيين في الاجتماعات إنه واثق من أن شركته قادرة على الوفاء بالتزاماتها. فيما يتم مراجعة استراتيجيته الشركة التحوطية، إذ تدرس الخروج من الرهانات ضد النيكل.

وتأتي هذه الصفقات بعد أن قفز سعر النيكل، المعدن المستخدم في إنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ والبطاريات الكهربائية، إلى أكثر من 100 ألف دولار للطن يوم الثلاثاء قبل أن تعلق بورصة لندن للمعادن السوق وتلغي جميع التداولات التي جرت خلال العمليات الآسيوية.

كما يرتفع سعر النيكل منذ أسابيع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا، أكبر مصدر للنيكل المكرر، وأضاف 250% إلى سعره خلال أقل من يومي عمل، مع اندفاع المتداولين أصحاب المراكز البيعية المفتوحة لتغطية رهاناتهم.

وقالت مصادر، إن زيانغ وشركته يحتفظان بحوالي 100 ألف طن من النيكل في بورصة لندن للمعادن.