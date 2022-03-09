بلومبرغ: صندوق الثروة الكويتي يوسّع أعماله في لندن

عينت الذراع اللندنية لهيئة الاستثمار الكويتية مسؤولين تنفيذيين من باركليز بي إل سي ومجموعة كارلايل في الأشهر الأخيرة حيث يتطلع صندوق الثروة السيادية الكويتي "صندوق الأجيال القادمة" إلى زيادة استثماراته في أسواق رأس المال.

وكشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، أن مكتب الاستثمار الكويتي عيّن آرني هاسيل في منصب كبير مسؤولي الاستثمار في نوفمبر، وعمل هاسيل سابقاً كرئيس قسم المعلومات في باركليز ورئيس استراتيجيات صناديق التحوط لأوروبا وآسيا في غولدمان ساكس غروب، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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كما تم تعيين برام فيرستر، المدير السابق في كارلايل، كرئيس للاستراتيجية، وانضم إيان إدواردز من جوبيتير لإدارة الأصول، كرئيس تنفيذي جديد للتكنولوجيا.

وقالت المصادر إن مكتب الاستثمار الكويتي كان نشطاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة في أسواق رأس المال مع التركيز على الاكتتابات الأولية وفرص ما قبل الاكتتاب العام. كما يعد مستثمرا نشطا في أسواق العقارات، حيث يدعم مشروعا كبيرا في بوسطن.

ويبلغ عدد موظفي مكتب لندن نحو 100 شخص، ويتطلع الصندوق إلى جذب المزيد من الكوادر.

وكان مكتب الاستثمار الكويتي مستثمراً نهماً في العام الماضي، حيث شارك في الاكتتاب العام لشركة TPG للأسهم الخاصة في الولايات المتحدة، كما اشترى حصة إضافية في شركة بلاك روك، من بي إن سي فايننشال، في العام 2020، وأصبحت حصته 5.2% في أكبر مدير أصول في العالم حتى نهاية مارس 2021.

الأول في العالم

تأسس الصندوق - ثم مجلس الاستثمار الكويتي - في لندن عام 1953، مما يجعله أول صندوق ثروة سيادية في العالم. وقد أفادت بلومبرغ سابقاً أنه تم وضعه لاحقاً تحت رعاية هيئة الاستثمار الكويتية التي تدير اليوم ما يقدر بأكثر من 700 مليار دولار، ويدير مكتب لندن أكثر من ثلث هذه الأصول.