تقلبات صعبة في الأسواق.. هكذا ستتحرك البنوك المركزية

قال رئيس أبحاث السوق في أمانة كابيتال، وليد الحلو، إن الأسواق العالمية ستشهد تقلبات مرتفعة خلال الفترة الحالية.

وأوضح الحلو في مقابلة مع "العربية"، "أن هناك أكثر من متغير للأزمة.. وكل الأزمة تؤثر بصورة مباشرة على الأسواق المالية ومعدلات التضخم والتي كان متوقعا لها أن تصل للذروة في الربع الثاني".

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وأشار إلى تضرر سلاسل التوريد والتي ستظل تعاني حتى بعد انتهاء الأزمة، مضيفا: "أن سلاسل التوريد حتى تعتدل استغرقت 8 أشهر خلال فترة الجائحة".

وكشف أن روسيا هي الخاسر الأكبر من التداعيات ولن تتحمل، لاسيما بعد عزلها عن نظام سويفت وعدم قدرتها على الوصول إلى أكثر من 400 مليار دولار من أصولها الأجنبية.

وعلى صعيد أداء العملة الأوروبية "اليورو"، يرى أن المركزي الأوروبي قد يتراجع عن سيناريو التشديد النقدي، لدعم اليورو.

وتوقع أن اليورو معرض لمزيد من الضغط مع اتجاه الفيدرالي الأميركي والمركزي البريطاني إلى التشديد، فيما سيكون المركزي الأوروبي أقل تشديدا بل قد يتجه إلى التحفيز وهذا كفيل أن يتراجع بقيمة اليورو.